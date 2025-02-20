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Liselilerden Sosyal Bilimler Kongresi

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Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle lise öğrencileri 1. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'ni düzenledi.

20.02.2025 10:36
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Liseli öğrencilerden akademik atılım

İSTANBUL - Lise öğrencileri tarafından MBA Okulları ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle 1. Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Üniversitenin çarşı yerleşkesinde düzenlenen kongrede "Eşikler ve Dönüşümler" teması kapsamında MBA Okulları lise öğrencileri tarafından hazırlanan 20 poster sunumu ve 8 bildiri sunumu yapıldı. Edebiyat, tarih, sağlık, medya, coğrafya, mimari, politika, yönetim, insan ve toplum, felsefe disiplinlerinde katılımcılara multidisipliner bir perspektif kazandırılması hedeflendi.

Türkiye'nin önde gelen bilim ve fikir insanlarının katılım gösterdiği ve akademisyen-yazar Prof. Dr. Uğur Batı moderatörlüğünde gerçekleşen açılış panelinin panelistleri nörobilimci Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Senarist- Yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu ve Girişimci-Yazar Zuhal Mansfield oldu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Yeni Uzay: Beyin", Prof. Dr. Tayfun Doğan'ın "Öğrenilmiş Çaresizlik: Kendinden Umudu Kesmek" ve MBA Okulları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sever'in "Çocukluk Çağında Dönüşümler" başlıklı konuşmalarının da yer aldığı MBA Okulları I. Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, lise öğrencilerinin toplumsal, kültürel, ekonomik ve bilimsel eşikleri tartıştığı bilimsel bir platform oluşturmasıyla öne çıktı. Kongre, bu yönüyle lise eğitiminde yeni bir akademik eşik niteliği taşıyor.

"Hayatta yapmak istedikleri hayallerle buluşturan bir program"

Programda konuşan MBA Eğitim Kurumları CEO'su Ayfer Batı, "Bugün burada, Üsküdar Üniversitesi ile birlikte harika bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz. İlk defa Türkiye'de K 12 seviyesinde lise öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresini gerçekleştiriyoruz. Burada çocuklarımız yıl boyunca aldıkları bilimsel araştırma derslerinden ve çalışmalardan sonra bildirilerini sunacaklar, bildiriler öncesinde de gerçekten kendilerine ilham veren misafirlerle konuklarımızla birlikteyiz. Prof. Dr. Uğur Batı'dan tutunda, üniversitemizin akademisyenleri ile birlikte çocuklarımızın dönüşüm ve eşiklerini, hayatta yapmak istedikleri hayallerle buluşturan bir program yapıyoruz. Bu programın ikinci kısmında da öğrencilerimiz kendi hazırladıkları poster ve bildirilerle aslında dönüşümün ve değişimin, postmodern sanatın eşiğinden tutumunda diğer insan anatomisinin eşiğine kadar farklılıklarını ortaya koymuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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