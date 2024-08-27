Liselilerin ödüllü elektrikli otomobili TEKNOFEST'te görücüye çıkacak - Son Dakika
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Liselilerin ödüllü elektrikli otomobili TEKNOFEST'te görücüye çıkacak

Liselilerin ödüllü elektrikli otomobili TEKNOFEST\'te görücüye çıkacak

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3 kategoride ödül alan Ankaralı "Cereyan EC" takımının "Fatih" adını verdikleri araç, Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te boy gösterecek.

27.08.2024 11:16
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TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3 kategoride ödül alan Ankaralı "Cereyan EC" takımının "Fatih" adını verdikleri araç, Adana'da 2- 6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te boy gösterecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde organize edilen yarışlara 600'ün üzerinde takım başvuruda bulunurken bunlardan 55'i gelişim raporu, 23'ü teknik tasarım raporu aşamasını başarıyla tamamladı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan "Cereyan EC" takımı da tasarladıkları elektrikli araçla dikkati çekici bir başarıya imza attı.

?Lise-sanayi işbirliği

Fen bilimleri öğretmeni olan takımın danışmanı Yasemin Polat, AA muhabirine, Cereyan EC'nin 2022 yılında kurulduğunu ve 13 kişiden oluştuğunu söyledi.

Aracın geçen yıl katıldığı yarışta "Görsel Tasarım" kategorisinde ödül aldığını dile getiren Polat, "TEKNOFEST Karadeniz'de başka bir ürünle birincilik kazanmıştık. O festivalde elektrikli araç çadırlarını ziyaret ederek, bu alanda da ürün geliştirmeye karar verdik." dedi.

"Fatih" ile ilgili çalışmaları Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdükleri bilgisini veren Polat, şöyle konuştu:

"Aracımız yüzde 85 yerlilik oranına sahip. Bu yıl Gebze'de düzenlenen yarışlarda araba 'İvmelenme' ve 'Yerli Ürün Teşvik' kategorilerinde birincilik, 'Performans' kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Geçen yılki yarışmada 'Görsel Tasarım' ve 'Yerli Ürün Teşvik' kategorilerinde de ödül aldığı için 5 ödülü var."

Aracın elektronik parçalarının lisedeki atölyede, diğer parçalarının ise İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldığını anlatan Polat, aracın teknik özelliklerine ilişkin de şunları söyledi:

"Araç saatte 70 kilometre hız yapabiliyor, 70 kilometreye 7 saniyede ulaşıyor. Bataryası 1 saat kullanılabiliyor ve 42 kilometre menzile sahip. Bataryası 1,5-2 saatte doluyor. Kilometrede 66 kuruş yakıt tüketiyor. Dış cephesinde fiberglas kullanıldı."

Gençlerin hayallerini mühendislik süslüyor

Öğrencilerden Feyza Argun, projede yer almanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "2 sene boyunca çok büyük bir emek harcadık. Okulda sabahladık, sanayide vakit geçirdik." ifadelerini kullandı. Argun, üniversite eğitimini mekatronik mühendisliği alanında almak istediğini söyledi.

Takımdaki isimlerden Can Ahmet Yeşildağ, ekipte geçen yıl da yer aldığını ifade ederek, "Arabalara çocukluğumdan beri hayranım. Togg gibi bir araba tasarlamak istiyorum. İlerde elektrik/elektronik mühendisliği okumak istiyorum." dedi.

Zeynep Burcu Çiçek de yarışmada yer almanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirerek, "Arkadaş ortamı çok güzel. Ben de mühendis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Zengin de eski bir "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi olduğunu kaydederek, "Performans yarışlarında sürücü oldum. Mühendislik okumak istiyorum. Eskiden oyun kodluyordum, şimdi araba kullanıyorum." diye konuştu.

Ahmet Yusuf Aydın, araçtaki 12 üründen 10'unun yerli olduğuna işaret ederek, izolasyon izleme sistemi, diferansiyel, araç kontrol sistemi ve telemetrinin bu ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, Cereyan EC takımının Fatih aracı, Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te vitrine çıkacak.

Kaynak: AA

Teknofest, Tübitak, 6 Ekim, Adana, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liselilerin ödüllü elektrikli otomobili TEKNOFEST'te görücüye çıkacak - Son Dakika

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