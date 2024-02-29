"Listen to Michigan" kampanyasından, Biden'a "Netanyahu ile aynı safta olmama" çağrısı

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ABD'de, Demokratları "kararsız" oy vermeye çağıran "Listen to Michigan" isimli kampanyayı yürütenler, ABD Başkanı Joe Biden'a, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti ile aynı safta olmama" çağrısında bulundu.

Büyük çoğunluğunu genç Arap ve Müslümanların oluşturduğu, Demokratları "kararsız" oy vermeye çağıran "Listen to Michigan" isimli kampanyanın lideri Layla Elabed, ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetiyle aynı safta yer alarak Demokratlarla ve Amerikan demokrasimizle alay etmeyin." dedi.

"Filistinlileri öldürmek için kullanılan bombaların ABD vatandaşlarının vergileriyle finanse edilmesine karşı çıktıklarını" belirten Elabed, kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

" Donald Trump'ın başkan olması tehdidinin yetersiz bir seçim kampanyası" olduğunu söyleyen Elabed, Michiganlı seçmenlerin desteklediği partiye oy verdiğini ancak listedeki adaylardan herhangi birini onaylamadığını gösteren "kararsız" oyu kullanarak Biden'a, "temel insanlık değerleri risk altındayken" kendisine oy vermeyecekleri mesajını ilettiklerini kaydetti.

Aynı toplantıda konuşan "Listen to Michigan" sözcülerinden Abbas Alawieh, "Başkan Biden'a bizden oy istemeden önce politikalarını değiştirmesi gerektiği yönünde oldukça net bir mesaj gönderdik." dedi.

Michigan eyaletinin Dearborn bölgesi Belediye Başkanı Abdullah Hammoud ise 100 binden fazla "kararsız" oy ardından, Biden'ın "savaş suçlusu Netanyahu ile aynı safta yer alma ve ABD halkının endişelerine kulak verme arasında seçim yapması gerektiğini" belirtti.

Mevcut durumun "Arap veya Müslüman sorunu değil ABD'nin sorunu" olduğunu belirten Hammoud, " Gazze, masum erkek, kadın ve çocukların öldüğü uzak bir diyar değil. Ölen insanlar sadece bizim için değil birçok kişi için önemli aile üyeleri." ifadelerini kullandı.