Lodos Sarıyer'de ağaçları devirdi, park halindeki araçlar ve 2 bina zarar gördü - Son Dakika
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Lodos Sarıyer'de ağaçları devirdi, park halindeki araçlar ve 2 bina zarar gördü

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Lodos Sarıyer\'de ağaçları devirdi, park halindeki araçlar ve 2 bina zarar gördü
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Lodos Sarıyer\'de ağaçları devirdi, park halindeki araçlar ve 2 bina zarar gördü
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Sarıyer'de lodos nedeniyle Yeniköy Mahallesi'nde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü, çevredeki 2 binada hasar meydana geldi. Bahçeköy'de de bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği olaylarda yaralanan olmazken araçlar hasar gördü.

Sarıyer'de etkili olan lodos nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki 2 binanın da dış cephesinde hasar oluştu. Başka bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olaylarda yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, çevredeki 2 binaya da çarptı. Binalardan birinin girişinde, diğerinin ise çatısında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ağacı kaldırmak için çalışma yaptı.

BAHÇEKÖY'DE DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan, Bahçeköy'de de lodos nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlar nedeniyle araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
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