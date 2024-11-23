Lodoslu Kamyonet Evin Salonuna Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lodoslu Kamyonet Evin Salonuna Girdi

Geniş Video İzle

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle kamyonet, park halindeki araçlara çarparak eve girdi. Yaralı yok.

23.11.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet evin salonuna girdi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Trajikomik kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan 16 SNP 20 plakalı otomobile, daha sonra ise 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

Giriş katındaki dairenin salonuna girdi

Çarpmanın ve lodosun şiddetiyle kamyonet ile minibüs, 3. Erikli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın korkuluklarını aşarak giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Gürültü sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Lodoslu Kamyonet Evin Salonuna Girdi
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lodoslu Kamyonet Evin Salonuna Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
11:02 Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü
10:49 ABD’de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu
10:49 Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu
10:47 El Salvador, Bitcoin’den 10 milyar liradan fazla kar etti El Salvador, Bitcoin'den 10 milyar liradan fazla kar etti
10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:38 Çankırı’da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
10:32 Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un çekişmeli boşanma davası Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
10:31 Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı’nın oğlu ile görüntülendi Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
10:23 Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 09:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: Lodoslu Kamyonet Evin Salonuna Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.