Lombardia Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Türkiye\'yi Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve SAHA İstanbul'un organize ettiği etkinlik kapsamında, Lombardia Havacılık ve Uzay Kümelenmesi yönetimi ve 10 üye şirketten oluşan heyet Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve SAHA İstanbul'un ortak açıklamasına göre, 17-19 Mart'ta gerçekleşen ziyarette, söz konusu heyetin, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'deki yatırım potansiyelini keşfetmesi amaçlandı.

Programın önemli bir parçası, 18 Mart'ta SAHA İstanbul ile işbirliği içinde düzenlenen İşletmeden İşletmeye (B2B) etkinliği oldu. Bu oturumda heyetin yanı sıra 10 İtalyan firmasından 17 temsilci, 107 SAHA İstanbul üye firması ile 258 planlı B2B görüşme gerçekleştirdi.

İki günlük program, İtalyan delegelerin Türkiye'nin havacılık ve savunma altyapısına ilişkin ilk elden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak önemli kuruluş ziyaretleriyle sona erdi.

Türkiye'nin hızla gelişen havacılık ve savunma sektöründeki gelişmelerin aktarıldığı program, Altınay Savunma, THY Teknik ve Teknopark İstanbul'un ziyaretleri ile tamamlandı.

2009'da sektördeki 8 şirket ve Confindustria Varese tarafından kurulan Lombardia Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, İtalya'daki havacılık ve uzay sistemlerini temsil eden bir ittifak haline geldi.

Kümelenme, yaklaşık çalışan sayısı 21 bin 800'ü bulan 200'den fazla üye şirket ile yıllık yaklaşık 6,3 milyar avro ciro ve 1 milyar avroluk ihracat gerçekleştiriyor.

Heyetin ikili görüşmeleri öncesinde gerçekleştirilen açılış oturumuna Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, SAHA İstanbul Genel Seketeri Levent Kerim Uça, Lombardia Aerospace Cluster Kümelenme Müdürü Giulia Fornara ve Lombardia Aerospace Cluster Yönetim Kurulu Üyesi Massimo Maronati katıldı.

"Bu tür etkinliklerin güçlü işbirliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağına inanıyorum"

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Bekir Polat, Türkiye'nin son 20 yılda dünyada yaşanan bütün krizlerde dayanıklı ekonomisi ile hem OECD hem de G-20 nezdinde yılda ortalama yüzde 5,5 ile en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ile birlikte sunmuş olduğu en önemli değer önerileri arasında nitelikli iş gücü sunan genç ve dinamik nüfusu, son 20 yılda yapılan alt ve üstyapı yatırımları ile güçlenen stratejik konumu sayesinde küresel tedarik zincirlerine entegre olması önemli rol oynamaktadır. Yatırım ortamının sürekli rekabetçi kalmasını sağlayan ve sürekli devam eden reform ajandası da yine altı çizilmesi gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında bölgede önemli ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu İtalyan dostlarımızı burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu tür etkinliklerin zaten var olan güçlü işbirliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağına inanıyorum."

SAHA İstanbul Genel Seketeri Levent Kerim Uça da SAHA İstanbul olarak 1100'den fazla firma ve 29 üniversite ile ülkenin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağladıklarını, platform ve sistem/altsistem üreticilerini bir araya getirerek ülkede üretilmeyeni üretmek için yeni işbirlikleri kurduklarını belirtti.

"Bu çerçevede dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekler geliştirmek maksadıyla 52 farklı sektörden firma, bünyesindeki 11 komite vasıtasıyla projeler geliştiriyoruz." ifadelerini kullanan Uça, bunların yanı sıra bu etkinlikte olduğu gibi firmaların ihracat gayretlerini desteklemek amacıyla onları yurt içinde ve dışında yabancı pek çok ana yüklenici firma ile buluşturduklarını, "Business to Business" görüşme etkinlikleri ve teknik ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Lombardia Aerospace Cluster Kümelenme Müdürü Giulia Fornara da Lombardia'nın zengin geçmişinden ve şirketin nasıl geliştiğinden bahsederek, 6,3 milyar avro civarı ihracat gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlattı.

Fornara, Lombardia'nın hacmi konusunda bilgi vererek, Lombardia'nın İtalya'da havacılık ve uzay sistemlerini temsil ettiğini ve küresel tedarik zincirindeki tüm alanlarda çalıştığı bir şirketin olduğunun altını çizdi.

Küme içerisinde küresel şirketlerin yanı sıra üniversiteler, AR-GE merkezleri ve havacılığa odaklanmış küçük-orta işletmelerin olduğunu belirten Fornara, Lombardia'nın hedefinin, havacılık ve uzay teknolojileri ve mühendislik alanında çalışan şirketleri bir araya getirip bu yolda karşılarına çıkan tüm zorlukları beraber aşmak olduğunu bildirdi.

Lombardia Aerospace Cluster Yönetim Kurulu Üyesi Massimo Maronati de küçük ve orta işlemelerin farklı kümelerde bulunan şirketlerle işbirliğinin kurulmasının öneminin altını çizerken, İstanbul'da atılan adımın önemini vurguladı.

Maronati, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'a ve SAHA İstanbul'a etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.