Londra'da 15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi paneli düzenlendi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı panel düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre'da düzenlenen panel, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain ve İngiliz Türk Birliği (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti.

"Türk milleti vatan ve devlet uğruna kahramanca mücadele verdi"

Büyükelçi Ertaş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri sayesinde bozguna uğratıldığını belirtti.

Türk milletinin, darbe girişiminin bertaraf edilmesinde kendi iradesi üzerinde güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu gösterdiğini söyleyen Ertaş, vatan ve devlet uğruna kahramanca mücadele verildiğini vurguladı.

Büyükelçi Ertaş, yurtiçinde sürdürülen mücadele sonucunda sıkışan terör örgütünün, yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermeye yöneldiğine değinerek, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasıyla mücadelenin, Türk dış politikasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizdi.

FETÖ tehdidinin farkına varan pek çok ülkenin, kendi topraklarında örgütle bağlantılı sözde okul ve derneklerin faaliyetlerine son verdiğine işaret eden Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda, gizli kült niteliğine haiz FETÖ'nün sadece ülkemiz için değil, kendileri için de güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguluyoruz. Örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığını, gizli suç ve casusluk örgütü gibi çalıştığını anlatıyoruz."

"Türkiye'de demokrasi kendi halkı tarafından korunuyor"

Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain de konuşmasında, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahsederek, "Türkiye'de demokrasiyi rayından çıkarmaya çalışanlar oldu ve Türk milleti bir araya gelerek kendi ülkesini, demokrasisini o kadar başarılı şekilde savundu ki milleti bölmeye çalışanlar başarısız oldu ve Türk milleti bir arada durdu." dedi.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk yabancı parlamenterler arasında yer aldığını vurgulayan Lord Hussain, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından bombalanan binaları gezdiğini ve darbe girişiminin kanıtlarını gördüğünü anlattı.

Ülkesini korumak için canlarını feda edenlerin her daim kahraman olarak hatırlanması gerektiğini söyleyen Hussain, "Türkiye'de demokrasi kendi halkı tarafından korunuyor. Umarım bu sonsuza kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti demokrasisine ve özgürlüğüne bağlılığını tüm dünyaya gösterdi"

BTA Başkanı Murat Şükrü Acar da demokrasi ve milli iradeye yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmadıklarını ve asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Acar, "15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup hain, milletimizin iradesini hiçe sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmak ve ülkemizi karanlık bir döneme sürüklemek amacıyla bir darbe girişiminde bulunmuştur." dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu mücadeleyle demokrasisine ve özgürlüğüne bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Acar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız tankların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının karşısında korkusuzca durarak demokrasisine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

"O günkü duygu çok farklı bir duygu çünkü vatanınızı koruyorsunuz"

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna moderatörlüğünde düzenlenen panelde 15 Temmuz gazisi Tayyip Ayvalıoğlu, oyuncu Sinan Albayrak, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı, hukukçu ve Manchester Belediyesi Meclis Üyesi Jawad Amin ve oyuncu Sinan Albayrak konuştu.

Daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde ilk yaralananlar arasında bulunan gazi Tayyip Ayvalıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişimi karşısında mücadele verirken yaralandığını ve 10'dan fazla ameliyat geçirdiğini anlattı.

Ayvalıoğlu, "O günkü duygu çok farklı bir duygu çünkü vatanınızı koruyorsunuz ve bu sevgi ve aşkla çıkarak biz gençler olarak vatanımızı için elimizi taşımızın altına koyacağımızı gösterdik." dedi.

15 Temmuz gecesi darbeci hainlere diz çöktürdüklerini anlatan Ayvalıoğlu, gençler olarak her zaman Türkiye için mücadele vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Bayraklı da konuşmasında, Türk halkının ortaya koyduğu mücadeleyle 15 Temmuz darbe girişiminin durdurulmasını "Türkiye açısından milat" olarak niteledi.

Türkiye'de daha önce çok sayıda darbenin gerçekleştirildiğine işaret eden Bayraklı, 15 Temmuz 2016'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sivil halkın darbeyi durduran esas faktör olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye büyük, güçlü bir millete sahip"

İngiliz hukukçu Amin de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kendisinin İngiltere'de olduğunu fakat Türkiye'de arkadaşları bulunduğunu belirterek, o geceyi çok iyi hatırladığını, Türkiye'de darbe girişimi olduğuna dair telefonuna mesajlar aldığını ve ardından haberleri takip ettiklerini anlattı.

Amin, " Birleşik Krallık'ta da pek çok insan alarma geçmişti. Tabii ki Müslümanlar, Türkiye ve Orta Doğu ile bağlantısı olanlar ama aynı zamanda sıradan vatandaşlar da alarma geçmişti. Bu büyük bir haberdi ve o zaman için korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Amin, İstanbul'da bulunduğu süre boyunca tanıştığı pek çok kişinin herhangi bir parti fark etmeksizin sadece demokrasiyi korumak için sokağa çıktıklarını kendisine anlattığını belirtti.

Amin, bu birlik ve beraberliğin etkileyici olduğunu dile getirerek, "Türkiye büyük, güçlü bir millete sahip. Allah sizi millet olarak korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Sinan Albayrak da yakın arkadaşı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edildiğini anlattı.

Albayrak, "Biz o gece çok trajik bir gece geçirdiğimiz gibi aynı zamanda muhteşem de bir gece geçirdik. Biz dünya tarihinde görülmemiş olanı gösterdik, biz askerin darbe girişimine karşı halkın darbesiyle üstün gelen bir milletiz." ifadelerini kullandı.