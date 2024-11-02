Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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İngiltere'de on binlerce kişi, Filistin topraklarında İsrail devleti kurulmasına destek veren Balfour Deklarasyonu'nun 107. yılında Filistin ile dayanışmak için yürüdü.

Başkent Londra'da toplanan on binlerce kişi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinden başlattıkları yürüyüşü, ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin bulunduğu Nine Elms Caddesi'nde sona erdirdi.

Balfour Deklarasyonu'nun 107. yılı dolayısıyla, Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında İsrail destekçisi kişi ve gruplar da karşı eylem düzenledi. Polis ve yürüyüş organizatörlerinin aldığı önlemler neticesinde gruplar karşı karşıya gelmedi.

Yaklaşık 120 bin üyesi bulunan Üniversite ve Kolejler Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, Nine Elms Caddesi'nde kurulan platformdan eylemcilere seslendi.

Grady, İsrail tarafından son bir yılda 43 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, "10 bin 310 okul çağındaki çocuk, 650 üniversite öğrencisi ve 110 üniversite hocası öldürüldü. Bu sayılar yeterince korkutucu olsa bile biliyoruz ki tahmin edilenin bile altında." dedi.

Gazze'de verilerin sağlıklı şekilde tutulamadığına işaret eden Grady, ölü sayısının gerçekte 180 binin üzerinde olabileceğinin öne sürüldüğü araştırmaları hatırlattı.

Bu sayının tüm Gazze nüfusunun yüzde 8'ine denk geldiğini ifade eden Grady, "İsrail ayrıca Filistinlilerin yaşam araçlarını da ortadan kaldırıyor. Bizim hükümetimiz de İsrail'e silah satmayı sürdürüyor. Gazze'de soykırım yapıldığını kabul etmiyorlar. Sizden utanıyoruz." diye konuştu.

Grady, Gazze'deki 12 üniversitenin tamamen yok edildiğini belirterek, " James Baldwin'in Vietnam Savaşı'nda 'Bombalanan her köy benim köyümdür' dediği gibi Filistin'deki tüm üniversiteler bizim üniversitelerimizdir, Gazze'deki tüm sınıflar bizim sınıfımızdır." ifadesini kullandı.

İngiliz milletvekili Apsana Begum da İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi.

Bu eylemin insan hayatına değer verilmediğinin bir diğer göstergesi olduğunu söyleyen Begum, "Bu bize Filistinlilerin hayatlarını yok etme niyetini açıkça gösteriyor. Çünkü açlıkla, hastalıkla ve ölümle karşı karşıya olan binlerce Filistinlinin ihtiyaçları karşılanmayınca ne olacağını, okulları, hastaneleri ve sivil altyapıyı bombaladıklarında ne olacağını bildikleri gibi biliyorlar." dedi.

"Tüm bunlar İngiltere'nin yakın müttefikinin eylemleri." diyen Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını sürdürmesini eleştirdi.