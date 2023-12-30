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Londra'da İsrail'in Gazze saldırısında ölenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Londra'da İsrail'in Gazze saldırısında ölenler için anma töreni düzenlendi

Londra'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve gazeteciler için anma töreni düzenlendi. Sağlık çalışanları ve gazeteciler, Başbakanlık binasının karşısında toplanarak İsrail'in şiddet politikalarını protesto etti. Törende, İngiliz meslektaşları tarafından Gazze'de öldürülen Filistinli sağlık görevlileri ve gazetecilerin isimleri okundu ve saygı duruşu yapıldı. Anma törenine katılanlar, İsrail hükümetini şiddet yanlısı ve etnik milliyetçi bir rejim olarak tanımlayarak, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi.

Londra\'da İsrail\'in Gazze saldırısında ölenler için anma töreni düzenlendi
30.12.2023 - 02:29,
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının karşısında toplanan gazeteciler ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı.

Health Workers for Palestine (Filistin için Sağlık Çalışanları) adlı sivil toplum kuruluşu ile Just Reporting Network (JRN) adlı medya çalışanlarından oluşan grubun çağrısıyla, basın ve sağlık çalışanları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street'te toplandı.

Sağlık çalışanlarının üniformalarıyla katıldığı etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için anma töreni düzenledi.

Törende, Gazze'de öldürülen Filistinli sağlık görevlileri ve gazetecilerin isimleri, İngiliz meslektaşları tarafından okundu ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Törene katılan doktorlar, hemşireler ve gazeteciler, ellerinde Filistinli meslektaşlarının isimlerinin ve unvanlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na'amod) üyeleri de anma törene katılarak, Filistin halkıyla dayanışma sergiledi.

"İsrail hükümeti, şiddet yanlısı, etno milliyetçi bir rejim"

Törende, Na'amod adına konuşma yapan Emily Stevensons, İsrail hükümetini, şiddet yanlısı, etnik milliyetçi bir rejim olarak tanımlayarak, İsrail'in Gazze halkına uyguladığı şiddetin kesinlikle anlaşılamaz olduğunu dile getirdi.

Stevensons, "Ben doktor ya da gazeteci değilim. Ben sadece, şiddet yanlısı etno-milliyetçi bir rejimin halkımın kutsal sembollerini yozlaştırarak korkunç, kesinlikle akıl almaz bir şiddet uyguladığını görmekten inanılmaz derecede yorulmuş bir insanım." dedi.

Törende, papaz Munther Isaac'ın gönderdiği mesaj okundu

Törene katılan doktorlardan Menad, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi papazı Munther Isaac'ın gönderdiği mesajı okudu.

Isaac, mesajında, Gazze'deki durumun korkunç ötesi olduğuna işaret ederek, Gazze'nin yeryüzü cehennemine dönmüş durumda olduğunu bildirdi.

Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğüne, hayatını kaybedenlerin sayısının korkunç boyutlara ulaştığına dikkati çeken Isaac, şu ifadelere yer verdi:

"Bu çağrı aciliyetin ötesindedir. Ateşkes için çalışmak ahlaki bir zorunluluktur. Dünya çocukları yüzüstü bıraktı. Sağlık ekiplerinin ve ilk müdahale ekiplerinin kahramanca fedakarlıklarını yüzüstü bıraktık, ölüm ve yıkımın devasa boyutunu dünyaya göstermek için her şeyi riske atan gazetecilerin kahramanca fedakarlıklarını yüzüstü bıraktık. Bu soykırım durmak zorunda. Hem de hemen."

"Arkadaşım doktor Musab Nasır, bir hava saldırısında 72 aile üyesini kaybetti"

Papaz Isaac'ın mesajının ardından söz alan "Gaza Medic Voices" adlı sosyal medya platformunun eş kurucusu Dr. Omar Abdel-Mannan da konuşmasında, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurguladı.

Filistinli meslektaşı Musab Nasır'ın İsrail'in Gazze'de düzenlediği tek bir hava saldırısında 72 aile üyesini kaybettiğini belirten Abdel-Mannan, "Musab Nasır benim arkadaşım. Onun ailesi hedef alındı, dört, beş kuşak bir hava saldırısıyla yok edildi." dedi.

İngiltere'de çocuk nörolojisi alanında görev yapan Mısır asıllı Dr. Abdel-Mannan, "Bunun Auschwitz'den ne farkı var? Burada (Gazze'de) gördüğümüz de tam olarak aynı öldürme biçimi." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşananlar beni kesinlikle dehşete düşürüyor"

Törene katılanlar arasında yer alan çocuk doktoru Azal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar beni kesinlikle dehşete düşürüyor. Devam eden bir soykırım var ve acı çeken çocukların görüntülerini görmek çok üzücü. Bunu kabul etmediğimi söylemek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma karşı sesimi yükseltmek amacıyla anma törenine katıldığını belirten Azal, Gazze'de yaşananlardan İngiliz hükümetini de sorumlu tuttu.

Azal, "Onların (İngiliz hükümeti) ateşkes talep etmediği ve Filistin halkını desteklemediği bir gerçek. Bu nedenle, onlar kesinlikle suç ortağıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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