Londra'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali Başladı - Son Dakika
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Londra'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali Başladı

Londra\'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali Başladı
28.06.2025 23:50
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İngiltere'nin başkenti Londra'da iki gün sürecek "8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki gün sürecek "8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentin kuzeyindeki "Donkey Lane" alanında düzenlenen festivalin açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros ve İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi katıldı.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sponsorlar ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Başbakan Üstel, buradaki konuşmasında, festivale katılanları bir araya getiren olgunun, taşıdıkları ortak kökler, tarih ve mücadele olduğunun altını çizdi.

Üstel, "Kıbrıs Türk halkı 1960 sonraki süreçte yaşadığı tüm acılara, ambargolara ve adaletsizliklere rağmen dimdik ayakta durmayı başarmış, kendi devletini kurmuş, kendi kendini yönetir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Federasyon defterini artık kapattık"

Kıbrıs meselesine de değinen Üstel, "Bizler barışı samimiyetle arzulayan bir devlet ve halk olarak 50 yıl boyunca federasyon masalarına esir edildik. Kıbrıs Türk halkı samimiyetle ortaya çıkan tüm planlara evet dedi ama muhataplarımız çözümü her zaman reddetti. Biz de federasyon defterini artık kapattık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısını anımsatan Üstel, bu çağrının Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı meşru talep olarak dünyaya duyurulduğunu söyledi.

Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelikle başlayan sürecin devam ettiğine işaret ederek, "Tanınma yolculuğumuz fiilen başlamıştır. Artık hiçbir güç bu yürüyüşü durduramaz. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

"Festivalimiz herkese kapılarını açan kültür köprüsüdür"

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu da festivalin Kıbrıs Türkü gençler için önemine işaret ederek, "Gençlerimize ne kadar değer verirsek, ne kadar çok şey emanet edersek alacakları emaneti çok daha da ileriye taşıyacaklarından hiçbir endişem ve şüphem yoktur." diye konuştu.

Ataoğlu, Turizm Bakanlığının bu tür kültürel etkinliklere her zaman katkı verdiğini ve vermeye de devam edeceğini dile getirdi.

CTCA Başkanı Nafi ise bu etkinliği Kıbrıs tarihinden ve kültüründen ilham alarak düzenlediklerini vurguladı.

Nafi, "Festivalimiz sadece geleneksel yemeğimizin, müziğimizin, danslarımızın tanıtıldığı bir organizasyon olmasının ötesinde aynı zamanda farklı kuşakları bir araya getiren, köklerimizi hatırlatan, kültürümüzü tanıtmak ve sahiplenmek isteyen herkese kapılarını açan kültür köprüsüdür." dedi.

Etkinlikte Kıbrıs kültürü tanıtılıyor

Festivalde, Şeftali kebabı başta olmak üzere Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edilirken, halk oyunlarıyla ve danslarla Kıbrıs kültürü tanıtılıyor.

Festivali ziyaret edenler ayrıca, KKTC ve İngiltere'de faaliyet gösteren emlak, turizm, mobilya, eğitim ve hizmet gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın standını gezme imkanı yakalıyor.

Festival kapsamında kurulan stantlarda konuttan eğitime, bankacılıktan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların hizmet ve ürünleri sergileniyor. Etkinlikte ayrıca, KKTC'yi tanıtıcı broşür ve kataloglar da dağıtılıyor.

Londra'da yaşayan Türk ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği festival yarın sona erecek.???????

Kaynak: AA

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