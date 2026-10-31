Londra polisi Palestine Action destek gösterisinde 48 gözaltı bildirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action'a destek için düzenlenen gösteride 48 kişi gözaltına alındı.

100'ü aşkın eylemci, Palestine Action'a destek vermek için Londra'nın Nine Elms bölgesindeki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

"Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak oturma eylemi yapan göstericilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, yerel saatle 13.00'te (TSİ 16.00) başlayan eylemde, saat 16.00 itibarıyla (TSİ 19.00) gözaltına alınanların sayısının 48 olduğunu açıkladı.

Metropolitan Polisi, güvenlik güçlerinin eylem yerinde bulunduğunu ve gözaltıların sürdüğünü bildirdi.

Eylemi organize eden Defend Our Juries de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan eylemcilerden bazılarının boş pankart taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını, eylemcilerin getirdiği cansız mankenlere dahi el konulduğunu ifade etti.

Grup, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin üretim veya faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen eylemler düzenleyen Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te Brize Norton Hava Üssü'nde yaptığı eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse çevre tellerini keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve uçakların üzerine Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemin ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, grup Temmuz 2025'te yasaklanmıştı.

Yasağın kaldırılması için yasal girişimde bulunan Defend Our Juries adlı grup, bu tarihten sonra Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle düzenlenen eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarında 14 yıla kadar hapis cezası öngörülen "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığının kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak yasağın kaldırılmasına hükmetmişti. Ancak hükümete temyiz hakkı tanınması nedeniyle yasak kaldırılmamış, Londra Metropolitan Polisi gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.