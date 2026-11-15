Los Angeles\'ta yeni uzay merkezi açıldı, Endeavour fırlatma konumunda sergileniyor

LOS ANGELES, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan Kaliforniya Bilim Merkezi'nin yeni Samuel Oschin Hava ve Uzay Merkezi cuma günü ziyarete açıldı.

20 katlı bir bina yüksekliğindeki Endeavour Uzay Mekiği, "dünyada fırlatma konumunda sergilenen ilk ve tek gerçek uzay mekiği" olarak yeni merkezin en dikkat çekici unsuru oldu.

Harici yakıt tankı ve iki katı yakıtlı roket iticisiyle birlikte sergilenen Endeavour, fırlatılmaya hazır bir uzay mekiğinin görünümünü yansıtan eksiksiz bir düzenekle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Sergi, ziyaretçilere ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki simgelerinden birini yakından görme fırsatı sunuyor.