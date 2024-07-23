LÖSEV İyilikler Tırı, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesine yardım ulaştırdı - Son Dakika
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LÖSEV İyilikler Tırı, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesine yardım ulaştırdı

LÖSEV İyilikler Tırı, Kahramanmaraş\'ta deprem bölgesine yardım ulaştırdı

LÖSEV İyilikler Tırı, depremin etkilediği illere yardım götürmeye devam ediyor. Ankara'dan yola çıkan tır, lösemi ve kanserle mücadele eden ailelerin temel ihtiyaçlarını karşıladı. Son durağı Kahramanmaraş olan tır, bölge halkına kesilen kurbanların etlerini de ulaştırdı.

23.07.2024 22:33
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(ANKARA) - "LÖSEV İyilikler Tırı", depremin yaralarını sarmaya çalışan illere yardım götürmeye devam ediyor. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay'a yardım ulaştıran İyilikler Tırı'nın son durağı ise Kahramanmaraş oldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV'in 2012'den bu yana yürüttüğü İyilikler Tırı Projesi kapsamında, yardımlar deprem bölgesine ulaştı. Ankara'dan yola çıkan LÖSEV İyilikler Tırı lösemi ve kanser ile mücadele eden ailelerin giyim, tekstil, gıda, et, kırtasiye, oyuncak,  kuru gıda, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı. LÖSEV İyilikler Tırı geçtiğimiz hafta Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay illerindeki ailelere yardım ulaştırdı. İyilikler Tırı'nın son durağı ise depremin ana üssü Kahramanmaraş oldu.

LÖSEV, Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca ihtiyaç sahibi hastalara ve ailelerine et ve et ürünleri desteğine devam ediyor. Deprem bölgesine giden LÖSEV İyilikler Tırı'nda ailelerin tüm ihtiyaçlarının yanı sıra geçtiğimiz ay Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlar sayesinde kesilen kurbanların etleri, titizlikle korunan soğuk hava zinciri sayesinde bölge halkına ulaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LÖSEV İyilikler Tırı, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesine yardım ulaştırdı - Son Dakika

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