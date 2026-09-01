Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Büyükelçi Lütem, İsrail saldırıları ve işbirliğini görüştü: 4 bin 350 can kaybı - Son Dakika
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Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Büyükelçi Lütem, İsrail saldırıları ve işbirliğini görüştü: 4 bin 350 can kaybı

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Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme yolları değerlendirilirken, Mitri, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti ve yardımların önemine dikkati çekti. Büyükelçi Lütem ise Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Mitri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Mitri ve Lütem görüşmesinde, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme yolları değerlendirildi.

Görüşmede Mitri, Lübnan'a ve Lübnan halkına süregelen desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ett.

Mitri, İsrail'in saldırıları ve Lübnan'ın içinde bulunduğu zor şartlar altında söz konusu yardımların önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Lütem ise Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 318 kişi yaralandı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Büyükelçi Lütem, İsrail saldırıları ve işbirliğini görüştü: 4 bin 350 can kaybı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Büyükelçi Lütem, İsrail saldırıları ve işbirliğini görüştü: 4 bin 350 can kaybı - Son Dakika
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