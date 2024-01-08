 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin güneyindeki duruma yönelik diplomatik çözüm üzerinde çalıştıklarını ve bunun uygulanmasının Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasıyla bağlantılı olacağını açıkladı. Mikati, ABD merkezli Arapça yayın yapan Al-Hurra televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının durması koşuluyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Mikati, uluslararası elçiler aracılığıyla Lübnan'a karşı yıkım ve savaş uyarıları aldıklarını ifade ederek, diplomatik bir çözüm üzerinde çalıştıklarını ve bu çözümün Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor
08.01.2024 - 22:56,
Abone Ol

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin güneyindeki duruma yönelik diplomatik çözüm üzerinde çalıştıklarını ve bunun uygulanmasının Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasıyla bağlantılı olacağını açıkladı.

Mikati, ABD merkezli Arapça yayın yapan Al-Hurra televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin İsrail saldırılarının devam etmeyeceği konusunda gerekli garantileri alması koşuluyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Mikati, "7 Ekim'den bu yana kalıcı istikrar aradığımızı ve kalıcı barışçıl çözüm çağrısında bulunduğumuzu tekrarlıyoruz." dedi.

Mikati, tüm bu arayışlarına ve çağrılarına karşılık uluslararası elçiler aracılığıyla Lübnan'a karşı yıkım ve savaş uyarıları aldıklarını ifade ederek, "Diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz, belki de bu çözümün uygulanması Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmasıyla bağlantılı olacaktır." diye konuştu.

Hizbullah'ın (Lübnan'daki) Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi yönünde tehditler aldıklarını da vurgulayan Mikati ancak bunun İsrail'in işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını da içermesi gereken bir tartışma konusu olduğunu dile getirdi.

Mikati, şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın Litani'nin kuzeyine çekilmesi yönünde bir teklif aldık, ancak Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili sorunun çözülmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm bulunmasını vurguluyoruz."

Lübnan Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın bu hafta Beyrut'u ziyaret edeceğini ve kendisiyle tüm bu konuları görüşeceğini belirtti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:40:03. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement