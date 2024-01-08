Lübnan Başbakanı, diplomatik çözüm üzerinde çalışıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin güneyindeki duruma yönelik diplomatik çözüm üzerinde çalıştıklarını ve bunun uygulanmasının Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasıyla bağlantılı olacağını açıkladı.

Mikati, ABD merkezli Arapça yayın yapan Al-Hurra televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin İsrail saldırılarının devam etmeyeceği konusunda gerekli garantileri alması koşuluyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Mikati, "7 Ekim'den bu yana kalıcı istikrar aradığımızı ve kalıcı barışçıl çözüm çağrısında bulunduğumuzu tekrarlıyoruz." dedi.

Mikati, tüm bu arayışlarına ve çağrılarına karşılık uluslararası elçiler aracılığıyla Lübnan'a karşı yıkım ve savaş uyarıları aldıklarını ifade ederek, "Diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz, belki de bu çözümün uygulanması Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmasıyla bağlantılı olacaktır." diye konuştu.

Hizbullah'ın (Lübnan'daki) Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi yönünde tehditler aldıklarını da vurgulayan Mikati ancak bunun İsrail'in işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını da içermesi gereken bir tartışma konusu olduğunu dile getirdi.

Mikati, şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın Litani'nin kuzeyine çekilmesi yönünde bir teklif aldık, ancak Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili sorunun çözülmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm bulunmasını vurguluyoruz."

Lübnan Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın bu hafta Beyrut'u ziyaret edeceğini ve kendisiyle tüm bu konuları görüşeceğini belirtti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.