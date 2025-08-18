Lübnan Başbakanı'ndan ABD'ye İsrail Baskısı Talebi - Son Dakika
Lübnan Başbakanı'ndan ABD'ye İsrail Baskısı Talebi

18.08.2025 18:08
Lübnan Başbakanı Selam, ABD'den İsrail'e Lübnan'daki saldırıları durdurması için baskı yapmasını istedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin, ülkedeki saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Selam, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Selam, görüşmede, ABD'nin İsrail'e baskı yaparak Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve İsrail ordusunun işgal ettiği 5 noktadan çekilmesini sağlaması gerektiğini" ifade etti.

Lübnan ordusunun mali ve askeri açıdan desteklenmesi ve kapasitesinin artırılmasının öncelikli olduğunu dile getiren Selam, "istikrarın pekiştirilmesi ve ordunun Lübnan'ın güneyinde devlet otoritesini sağlamasında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilenmesinin önemine" dikkati çekti.

Lübnan Başbakanı, "Lübnan'da yeniden imar ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uluslararası toplumun açık bir taahhütle konferans düzenlemesi gerektiğini" söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınmasına yönelik attığı adım sonrası İsrail'in de adım atmasının beklendiğini söylemişti.

Barrack açıklamasında, "Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn ise Barrack ile görüşmede, "Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır." demişti.

Barrack daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmiş ve Berri görüşmede, "Lübnan'da istikrarın yolunun ve halkın köylerine dönmesine hazırlık olarak yeniden imar sürecinin başlatılmasının İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinden geçtiğini" kaydetmişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

18:02
