Lübnan'da ABD-İran Anlaşması İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da ABD-İran Anlaşması İddiası

12.06.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah'a yakın Al-Akhbar gazetesi, ABD-Iran anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını öne sürdü.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Akhbar gazetesi, ABD ile İran arasında varılması beklenen anlaşmanın Lübnan'ı da kapsayacağını ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, anlaşma yalnızca Körfez'deki değil, Lübnan da dahil bölge genelindeki savaş halinin sona erdirilmesine yönelik adımları içeriyor. Haberde, ABD'nin ateşkese değil, savaş durumunun sona erdirilmesi sürecine onay verdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca İran'ın, Lübnan'ın da anlaşma kapsamına alındığı yönünde ABD'den "nihai yanıt" aldığı öne sürüldü.

Gazeteye göre Trump'ın, Lübnan dosyasıyla ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 3 kez görüştüğü iddia edilirken, anlaşmanın yalnızca ateşkesi değil tüm saldırıların durdurulmasını, İsrail'in Lübnan'dan hızlı çekilmesine yönelik bir takvim oluşturulmasını, yıkım faaliyetlerinin sonlandırılmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını da içerdiği savunuldu.

İddialara ilişkin henüz İsrail tarafından açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının, İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da ABD-İran Anlaşması İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da ABD-İran Anlaşması İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.