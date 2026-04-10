Lübnan'da Can Kaybı 1900'e Yaklaştı
Lübnan'da Can Kaybı 1900'e Yaklaştı

10.04.2026 21:05
İsrail saldırılarında Lübnan'da 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti, durum kritikleşiyor.

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 1900'e yaklaştığını söyledi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Lübnan Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü ülke genelinde (İsrail tarafından) düzenlenen saldırılarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Bu verilerle birlikte, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1900'e yaklaşmış, yaralı sayısı ise 6 bini aşmıştır." dedi.

BM'ye bağlı insani yardım kuruluşlarının Lübnan'da sağlık ve acil durum hizmetlerine yönelik saldırılar konusundaki "derin endişelerini" dile getiren Dujarric, "Bugün, Sur kentinde bir ambulansa düzenlenen saldırıda iki acil müdahale görevlisi hayatını kaybetti. Tahmin edebileceğiniz üzere, ülkedeki sağlık sistemi kritik düzeyde aşırı yük altındadır." şeklinde konuştu.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) artan can kayıpları nedeniyle bazı hastanelerin elindeki acil müdahale malzemelerinin "birkaç gün içinde tükenebileceği" uyarısında bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, BM Mülteci Ajansının bugünkü açıklamasına değinen Dujarric, İsrail'in saldırılarından etkilenenlere erişimin giderek kısıtlandığına dikkati çekti.

Genel Sekreter Sözcüsü, Lübnan'da 680 barınağın yerinden edilmiş 140 bin kişiye ev sahipliği yaptığı ve aşırı derecede kalabalıklaştığı, ülkedeki devlet okullarının da neredeyse yarısının barınak olarak hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "İnsani durum kötüleşmeye devam ederken çatışmaların tırmanışının derhal durdurulması ve düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
