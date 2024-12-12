Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 6 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, Mikati ateşkes çağrısında bulundu.

12.12.2024 10:47
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BEYRUT, 12 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in çarşamba akşamı Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasındaki bir mahalleyi hedef alan hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail'in sabah saatlerinde Hiyam kasabası ile Aynata ve Beyt Lif köylerine düzenlediği hava saldırılarında da 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, beş üyeli gözlem komitesine, İsrail'in Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmesini durdurmak için çalışmalarını sürdürme çağrısında bulundu.

Mikati, ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği tüm bölgelerden tamamen çekilmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama taahhüdünü fiilen yerine getirmesi sağlanmalı" dedi.

Mikati, ordu birliklerinin Hiyam ve Merceyun kasabalarına konuşlandırılmasına dikkat çekerek, bu takviyenin ateşkes anlaşmasının uygulanmasında temel bir adım teşkil ettiğini söyledi.

Lübnan ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, birliklerinin Lübnan'daki BM Geçici Gücü ile koordineli olarak, güneydeki sınır bölgesinde yer alan Hiyam'ı çevreleyen beş noktaya konuşlandırıldığını bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes, 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları durdurmayı amaçlıyor.

Anlaşmaya göre, İsrail 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilecek, Lübnan ordusu sınıra konuşlanacak ve Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek.

Ateşkese rağmen, her iki tarafın da ateşkes ihlalleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunması anlaşmanın kalıcılığına dair endişeleri artırıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika

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