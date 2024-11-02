Lübnan'da İsrail Saldırıları: 57 Ölü

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(ANKARA) – Lübnan devlet medyası, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde İsrail'in hava saldırıları sonucu 57 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lübnan devlet medyası, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) 25'ten fazla hava saldırısıyla Baalbek kentinin yerleşim yerlerini hedef aldığını bildirdi. Hava saldırılarında Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek'te 57 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan medyasında yer alan habere göre, İsrail, Ras al-Ain mahallesi'nin de dahil olduğu yerleşim alanlarını hedef alarak, evler, işyerleri ve turistik mekanlarda büyük hasara yol açtı.

Yaklaşık 80 bin kişilik nüfusa sahip olan Baalbek, Bekaa Vadisi'nde önemli bir kent merkezi ve yüksek Roma kalıntılarıyla ünlü. Lübnanlı sağlık yetkilileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği Ekim ayından bu yana yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin de yaralandığını aktardı. İsrail medyası ise, emniyet güçlerine dayandırdığı haberlerinde, Lübnan'dan fırlatılan roketler sebebiyle bugün Tira kentinde 19 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef almaya da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail hava saldırıları sonucu 55 kişinin öldüğünü, 192 kişinin yaraladığını duyurdu. Bakanlık verilerine göre, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölenlerin sayısı 43 bin 314'e yükseldi, 102 bin 19 kişi de yaralandı.