Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 3.102

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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 102'ye, yaralı sayısı da 13 bin 819'a çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 52 kişinin öldüğü, 161 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 102'ye, yaralı sayısının 13 bin 819'a yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 192 çocuk, 614 kadın ve 179 sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.