Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.047 - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.047

Sağlık Bakanı, İsrail'in saldırılarında 4.047 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16.593 kişinin yaralandığını açıkladı.

05.12.2024 13:15
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BEYRUT, 5 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in geçen yılın ekim ayından bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 4.047 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16.593 kişinin de yaralandığını duyurdu.

El-Ebyad çarşamba günü Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan genelindeki saldırılarında 316 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 1.456'sının yaralandığını, 790 kadının hayatını kaybettiğini ve 3.357'sinin yaralandığını söyledi.

Bakan ayrıca İsrail saldırılarında 67 hastanenin hedef alındığını, bunlardan 40'ının doğrudan vurulduğunu ve yedisinin de zorla kapatıldığını açıkladı.

Lübnanlı silahlı grup Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'te başlayan kanlı çatışmaların ardından Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Çatışma, Lübnan ve İsrail arasında 2006 yılında yaşanan son savaştan bu yana en kanlı çatışma olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma uyarınca her iki taraf da 60 gün süreyle çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail güçlerini kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekecek ve Hizbullah da Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek.

Ateşkese rağmen, her iki tarafın da ateşkes ihlalleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunması nedeniyle tansiyon yüksek seyrediyor ve anlaşmanın kalıcılığına ilişkin endişeler artıyor.

Kaynak: Xinhua

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