 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lübnan'da yetim çocuklar Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da yetim çocuklar Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi

Trablusşam'da toplanan yüzlerce yetim çocuk, anneleriyle birlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin bayrağı ve dayanışma mesajları taşıyan çocuklar, zulme karşı duruşlarını gösterdi.

Lübnan\'da yetim çocuklar Gazze\'yle dayanışma gösterisi düzenledi
26.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:41
Abone Ol

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da yüzlerce yetim çocuk, anneleriyle birlikte Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi.

Zekat Evi Hayırsever Gençler Derneğinin çağrısıyla Trablusşam'daki tarihi Taynal Camisi'nin avlusunda toplanan yüzlerce çocuk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrağı ve Gazze halkıyla dayanışma mesajları içeren dövizler taşıyan Lübnanlı çocuklar, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği zulmü kınayan sloganlar attı.

Gösteride dağıtılan bildiride, "Saldırıları durdurmak, çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan siyonist savaş makinesini dizginlemek için gerekli her şeyin yapılması" istendi.

Gösteriyi organize eden derneğin sorumlularından Abdullah el-Buş, Lübnan'daki yetimlerin ve annelerinin Filistin'deki kardeşlerine destek olmak için toplanmasının önemine işaret etti.

Gösterinin, Arap ve İslam toplumları arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini ifade eden Buş, "İsrail ve müttefiklerinin Gazze halkına yönelik kin ve nefretlerinin ifadesi olan zulüm, cinayet ve göçe zorlamanın durdurulması" çağrısı yaptı.

Gösterinin, Filistin davasını ve başta çocuklar olmak üzere Filistin halkının yaşadıklarını anlatmak amacıyla derneğin yıl sonu tatilinde yetim çocuklar ve anneleri için düzenlediği genişletilmiş eğitim programı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Lübnan, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da yetim çocuklar Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika


21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Son Dakika
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 22:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da yetim çocuklar Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement