Lübnan'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Lübnan'dan Ateşkes Çağrısı

Lübnanlı yetkililer ve BM, İsrail'in güneyden çekilmesine ve ateşkes anlaşmasına uyulmasına çağırdı.

26.01.2025 17:48
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Lübnanlı siyasiler ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmemesi ve ardından düzenlediği saldırılar nedeniyle gerilimin arttığı bölgede, taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısı yaptı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, yaptığı açıklamada, "Savunmasız Lübnanlıların güneyde canları kaybetmeleri ve yaralanmaları, uluslararası topluma ve ateşkes anlaşmasını destekleyen ülkelere, İsrail'i Lübnan topraklarından derhal çekilmeye zorlamak için yapılmış açık ve acil bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hükümeti kurma görevi verilen eski Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam ise ülkenin güneyinde yaşayanların güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağı konusunda Lübnan ordusuna tamamen güvendiklerini kaydetti.

Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ordu başta olmak üzere Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin, Lübnan'ın egemenliğini koruma ve güneydeki halkımızın köylerine ve evlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamadaki rolüne tamamen güvendiğini" belirtti.

Lübnan'da geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Necib Mikati de ateşkes mutabakatına imza atan ülkelerin İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için sorumluluk almalarını istedi.

El-Müstakbel Hareketi lideri ve eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'den ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısı

BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ise Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali konusunda ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması sonrasında şiddetin büyük oranda azaldığı ve Lübnanlıların bir kısmının bölgeye dönebildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in devam eden işgaline işaret edilen açıklamada, "Maalesef, vatandaşların köylerine dönebilmeleri için gerekli koşullar henüz oluşmadığı görüldü." ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin uygulanması konusunda taraflardan dikkatli olmaları istenen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karar ve kasım ayında yapılan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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