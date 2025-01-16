Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan Türk İşçilerin Kayıp Durumu Endişelendiriyor - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan Türk İşçilerin Kayıp Durumu Endişelendiriyor

Lübnan\'dan İsrail\'e Geçmeye Çalışan Türk İşçilerin Kayıp Durumu Endişelendiriyor

Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan ve beş gündür kendilerinden haber alınamayan üç Türk işçiden biri olan Çınar Alp Baydenk'in eşi ve ailesi, sağlıkları için endişe duyuyor. Aile, oğullarının kaybolduğu haberi ile sarsıldı ve devlet yetkililerinden yardım bekliyorlar.

16.01.2025 15:13  Güncelleme: 15:58
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LÜBNAN'dan İsrail sınırına geçmeye çalışan ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten Çınar Alp Baydenk'in (33) eşi Hatice Baydenk (32), "Eşim 2 sene İsrail'de çalışmıştı. 2 sene sonunda sınır dışı etmişlerdi. Şimdi de sadece alacaklarını alıp, çocuklarının rızkı için biraz çalışıp geleyim diye gitmişti. Eşimi sağ salim istiyorum" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 2 çocuk babası Çınar Alp Baydenk, iş arkadaşları Sezer Özdemir ve Hüseyin Kaya ile bir süre önce çalıştıkları İsrail'de alacaklarını için bu ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'nda buluşarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak'ta yaya olarak Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan 3 arkadaşın canlı konum bağlantısı kesildi.

'BİLMİYORDUK'

3 arkadaştan 5 gündür haber alınamazken, Çınar Alp Baydenk'in eşi Hatice Baydenk, "Eşim Çınar, bize 'Samsun'a çalışmaya gidiyorum' dedi ama İsrail'e gitti. Samsun'dan İstanbul'a büyük ihtimalle otobüsle gitti. İstanbul'dan da Lübnan'a uçakla geçmiş. Yanında da 2 arkadaşı da var. Lübnan'dan da İsrail'e yürüyerek gitmeye çalışıyorlar. Eşim bize İsrail'e gideceğinin bilgisini vermediği için bilmiyorduk. Eşim yakın bir arkadaşıyla 'Ayaklarım gitmiyor, içimde bir sıkıntı var' diye mesajlaşıyor. Arkadaşı da ona 'İçinde bir sıkıntı varsa, gitmek istemiyorsan; gitme' diyor ama eşim de 'Hayırlısı olsun' diyerek yola devam ediyorlar. Arkadaşına da her gittiği yerden konum atıyor. En son da arkadaşına, 'Başımızın üzerinde dronlar geziyor' diye mesaj atıyor. O mesajdan sonra eşimin konumu bitiyor ama yanındaki 2 arkadaşı devam ediyor. Onların da 4-5 saat sonra konumları bitiyor. Ondan sonra da ne eşimden ne de yanındaki arkadaşlarından haber alamıyoruz. Eşim 2 sene İsrail'de çalışmıştı. 2 sene sonunda sınır dışı etmişlerdi. Şimdi de sadece alacaklarını alıp, çocuklarının rızkı için biraz çalışıp geleyim diye gitmişti. Eşimi sağ salim istiyorum" dedi.

'BABAMI ARAYIN'

Çınar Alp Baydenk'in babası Mehmet Baydenk (56) ise "Evladımın bulunmasını istiyorum. Arkadaşlarıyla görüşmüş, saat 09.35'te dron geçtiğini söylemiş. Sabah 08.00'de oğlumun arkadaşı aradı. Oğlum, arkadaşına 'Benden 24 saat içinde haber alamazsanız babamı arayın' demiş. Arkadaşı da 24 saat dolmadan beni aradı. Arkadaşına konum atmış. O konuma da şu anda ulaşılamadı. İsrail'in o konumlarda 3 kişiyi öldürdükleri haberi geçmiş; ama onlar olup olmadığını bilemiyoruz" diye konuştu.

'HABERİMİZ OLSAYDI, GÖNDERMEZDİK'

Anne Hanife Baydenk (52) de "Pazar günü, sabah, eşimle kahvaltı yapıyordum. Oğlumun arkadaşı aramış. İsrail sınırına yaklaşmışlar, üstlerinde dronlar geçiyormuş. Ondan sonra haber alamayınca arkadaşı, eşimi aradı. Biz de haberi duyar duymaz hemen sokaklara döküldük. Pazartesi günü Ankara'ya gittik, konsolosluğa gittik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuklarım perişan. İnşallah oğlum sağ salim bulunur. Evladımın acısına dayanamam. Oğlumun oraya gittiğinden bizim haberimiz yoktu. Haberimiz olsaydı, göndermezdik. Habersiz gittiği için hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan Türk İşçilerin Kayıp Durumu Endişelendiriyor - Son Dakika

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