Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi

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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı yapıldığı duyuruldu.

Kiryat Şmona'da 769. Tugay'ın karargahına katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtilirken, Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde "askerlerin kullandığı bir binanın hedef alındığı" kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan sınırından atılan 5 füze parçasının Zarit, üçünün Har Dov bölgesine düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, kuzeydeki Merkaba bölgesinde bulunan bir askeri bölgeye girdiği tespit edilen Hizbullah mensubunun İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.