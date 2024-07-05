Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi

Lübnan Hizbullahı, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan sınırından atılan füzelerin Zarit ve Har Dov bölgelerine düştüğünü belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik ise son haftalarda artmaktadır.

05.07.2024 20:57
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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı yapıldığı duyuruldu.

Kiryat Şmona'da 769. Tugay'ın karargahına katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtilirken, Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde "askerlerin kullandığı bir binanın hedef alındığı" kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan sınırından atılan 5 füze parçasının Zarit, üçünün Har Dov bölgesine düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, kuzeydeki Merkaba bölgesinde bulunan bir askeri bölgeye girdiği tespit edilen Hizbullah mensubunun İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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