Lübnan-İsrail Ateşkesi Sarsılıyor - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Ateşkesi Sarsılıyor

Lübnan-İsrail Ateşkesi Sarsılıyor
08.07.2026 10:35
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Ateşkesin ilk 10 gününde 65 ölü, 170 yaralı; İsrail'in 230 ateşkes ihlali rapor edildi.

BEYRUT, 8 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesin ilk 10 gününde en az 65 kişi hayatını kaybetti, 170'e yakın kişi de yaralandı. Aynı dönemde İsrail'in 180 ila 230 arasında ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Lübnan'ın El Ahbar gazetesinin Halk Sağlığı Bakanlığı verileri ve sahadan gelen raporlara dayandırdığı salı günkü haberine göre, İsrail ateşkesi hava saldırıları, topçu ateşleri, kara harekatları ve yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarıyla ihlal etmeye devam etti.

Öte yandan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin askeri koruma altında Lübnan'ın güneyine geçtiğini ve İsrail ordusunun da Ali el-Tahir tepelerinin doğu tarafına bayrak dikmek için İHA kullandığını söyledi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail topçularının sınır hattındaki çeşitli bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4.320'ye, yaralı sayısının ise 12.203'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da Lübnan'ın güney sınırında ateşkesin tesisini ve gerilimin düşürülmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Ateşkesi Sarsılıyor - Son Dakika

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