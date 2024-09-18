Lübnan, İsrail'in Saldırılarını Savaş Suçu Olarak Değerlendirdi - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Saldırılarını Savaş Suçu Olarak Değerlendirdi

Lübnan BM Temsilcisi Hadi Hachem, İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

18.09.2024 01:46
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NEW Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri ülkesinin egemenliğine yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Hachem, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarına aynı zamanda sertleşen söylemlerin de eşlik ettiğine dikkati çeken Hachem, İsrail'in uluslararası hukuk, BM kararları ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Hachem, İsrail'in bugün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğu dahil 9 kişinin ölmesine yol açtığını belirterek, "Bu saldırı savaş suçudur." vurgusunda bulundu.

Saldırının çok ciddi olduğunu kaydeden Hachem, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik halini de tetiklediğini ifade etti.

İran'dan kınama

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani ise İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik "saldırı ve terör faaliyetlerinin" aralarında İran'ın Beyrut Büyükelçisi de dahil binlerce kişinin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

"Söz konusu sabotaj ve terör faaliyetini en güçlü şekilde kınıyoruz." diyen İravani, İsrail'in suçlarının hesabını vermek zorunda olduğunu dile getirdi.

İravani, "Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğu öldürmesi lazım?" sorusunu yöneltti.

Diğer taraftan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, AA muhabirine, Lübnan'da birçok çağrı cihazını patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Emani'nin tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in Saldırılarını Savaş Suçu Olarak Değerlendirdi - Son Dakika

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