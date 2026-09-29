Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD Kongresi üyeleriyle UNIFIL'i ve saldırıları görüştü - Son Dakika
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Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD Kongresi üyeleriyle UNIFIL'i ve saldırıları görüştü

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Lübnan Meclis Başkanı Berri, Beyrut'ta ABD Kongresi üyeleri LaHood ve Gottheimer ile İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını görüştü. Berri, İsrail'e baskı yapabilecek tek tarafın ABD yönetimi ve Trump olduğunu, UNIFIL'in süresinin uzatılmamasının büyük hata olacağını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut'ta, ABD Kongresi üyeleri Darin LaHood ve Josh Gottheimer ile İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut'taki Ayn Tine'de ABD Kongresi üyeleri LaHood ve Gottheimer'ı kabul etti. Görüşmede ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Keith Hanigan da hazır bulundu.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığını, Lübnan'daki beldeleri ve altyapıyı hedef almayı sürdürdüğünü belirten Berri, saldırıları sona erdirmek için varılan anlaşmaların uygulanmasının önündeki başlıca engelin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi ve Trump'ın İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapabilecek "tek taraf" olduğunu ifade eden Berri, saldırıların sürmesinin Lübnan devletinin ve kurumlarının görevlerini yerine getirmesine yönelik çabaları boşa çıkaracağını söyledi.

Lübnan ordusuna sağlanan yardımları takdir eden Berri, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yıl sonunda sona erecek görev süresinin uzatılmamasının büyük bir hata olacağını, bunu önlemek için hala zaman bulunduğunu kaydetti.

Berri, İngiliz askeri heyetini de kabul etti

Berri, İngiltere'den Korgeneral Charles Collins başkanlığındaki askeri heyetle de görüştü. Heyet, Lübnan ordusuna yardım ve askeri işbirliği programları hakkında bilgi verdi.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılmamasının önlenebileceğini yineleyen Berri, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesinin ardından orduya destek verecek herhangi bir gücün BM çatısı altında ve BM bayrağıyla görev yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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