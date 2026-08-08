Lübnan ve İsrail Arasında Olumlu İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan ve İsrail Arasında Olumlu İlerleme

Lübnan ve İsrail Arasında Olumlu İlerleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Roma'daki müzakerelerde sınır ve mahkum konularında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

BEYRUT, 8 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Roma'da İsrail ile gerçekleştirilen son müzakerelerde sınır meseleleri ve mahkumların geri dönüşü konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avn, cuma günü kabine oturumunda yaptığı konuşmada, Roma görüşmelerinde ateşkes, evlerin yıkılması ve enkazın buldozerlerle kaldırılması, sınır, mahkumların geri dönüşü ve pilot bölgelerin belirlenmesi olmak üzere dört ana konunun ele alındığını belirtti.

Sınır ve mahkumlarla ilgili konularda "olumlu ilerleme" kaydedildiğini bildiren Avn, yakında somut adımlar atılmasını umduğunu ifade etti.

ABD yönetiminin ateşkes ve pilot bölgelere ilişkin kalan sorunların çözümü için çalışacağını söyleyen Avn, ABD Generali Joseph Clearfield'in bu konuları takip etmek üzere yakında Beyrut'a geleceğini kaydetti.

Yerel medyaya göre açıklamalar, İsrail ve Lübnan yetkililerinin sınır boyunca güvenlik düzenlemelerinde ilerleme sağlamayı ve haziran ayı sonlarında Washington'da varılan çerçeve anlaşmasını hayata geçirmeyi amaçlayan üç günlük Roma görüşmelerini tamamlamalarından bir gün sonra yapıldı. Hizbullah'ın karşı çıktığı görüşmeler, iki hükümet arasındaki yedinci müzakere turu niteliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Lübnan, Güncel, Mahkum, Mahkum, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve İsrail Arasında Olumlu İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:05:20. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan ve İsrail Arasında Olumlu İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.