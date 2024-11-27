Lübnan ve İsrail'den Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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Lübnan ve İsrail'den Ateşkes Anlaşması

Borrell, Lübnan-İsrail ateşkesinin Orta Doğu'daki durumu rahatlatacağını belirtti.

27.11.2024 01:16
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının Orta Doğu'daki durum bağlamında rahatlatıcı bir etkisi olacağını belirterek, ateşkesin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lübnan'da ateşkes anlaşması, Orta Doğu'daki yıkıcı durumda bir rahatlama teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve ABD'yi arabuluculukları için tebrik eden Borrell, "Hem Lübnan hem de İsrail vatandaşlarının güvenliğini ve yerinden edilenlerin dönüşünü garanti altına almak için ateşkesin sürmesi artık hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Borrell ayrıca Lübnanlı liderlere, bir başkan seçerek siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunarak, "Lübnanlılar, dış müdahale olmaksızın ülkenin işleri üzerinde tam egemenliğe kavuşma hakkına sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Josep Borell, dün yaptığı açıklamada İsrail'e hitap ederek, Lübnan'da halihazırda yaklaşık 4 bin sivil mağdurun bulunduğunu, 100 bin evin yıkıldığını, Lübnan'ın güneyinin tümüyle yok edildiğini dile getirmiş, ateşkesi uygulamamak için hiçbir geçerli neden olmadığını belirtmişti.

Borrell, İsrail'e yönelik çağrısında "Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın." ifadelerine yer vermişti.

Von der Leyen'den "çok cesaret verici bir haber" nitelemesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "İsrail ile Hizbullah arasında ilan edilen ateşkes, öncelikle çatışmalardan etkilenen Lübnan ve İsrail halkı için çok cesaret verici bir haber. Lübnan, Hizbullah'ın azalan etkisi sayesinde iç güvenliği ve istikrarı artırma fırsatına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ve İsrail'den Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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