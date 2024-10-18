Lübnan ve İtalya'dan Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Lübnan ve İtalya'dan Ateşkes Vurgusu

Lübnan Başbakanı Mikati ile İtalya Başbakanı Meloni, ateşkes ve BMGK 1701'in uygulanmasını destekledi.

18.10.2024 19:16
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, günübirlik ziyaret kapsamında başkent Beyrut'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezindeki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Mikati ile Meloni ortak basın toplantısında konuştu.

Lübnan Başbakanı Mikati, "Diplomatik bir çözümün savaş, şiddet ve yıkımın önüne geçmesi gerektiğini ve bunun ilk adımının da İsrail'in ateşkese tam bağlılığı, uluslararası meşruiyete bağlılığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve Lübnan'a yönelik egemenlik ihlallerine son vermesi olduğunu bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

Ateşkesin en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Mikati, Lübnan'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararı olmak üzere uluslararası kararların uygulanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının güneydeki varlığının güçlendirilmesinden taraf olduğunu kaydetti.

Mikati, İtalya Başbakanı Meloni'ye ülkesinin UNIFIL'e ve Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yansıtan önemli ve kalıcı katkılarından dolayı teşekkür etti.

İsrail'in UNIFIL'e yönelik tehditlerini ve saldırılarını reddettiklerini hatırlatan Mikati, bu saldırılara karşı tüm dünyanın birlikte karşı durması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Lübnan çatışmaların faturasını ağır bir şekilde ödemiştir ve ödemektedir. Şu anda yaşananlar Lübnan'ın dış çatışmalardan uzak durması gerektiği ve Lübnan devletinin kendi toprakları üzerindeki egemenliğinin mevcut tüm sorunların çözümü olduğu konusunda tüm Lübnanlı taraflara bir ders olmalıdır."

"Lübnan acı çekiyor ve Lübnan'ın çıkarlarını savunmak için etkili kurumların varlığı şart"

İtalya Başbakanı Meloni, 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması gerektiğinin altını çizerek "Lübnan acı çekiyor ve Lübnan'ın çıkarlarını savunmak için etkili kurumların varlığı şart. İtalya, Lübnan'ı desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz Gazze ve Lübnan'da ateşkes için çalışıyoruz." diyen Meloni, hem Gazze hem de Lübnan için "21 günlük ateşkes çağrısında" bulundu.

Meloni, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ve güvenliklerinin garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

Meloni, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüştü

Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'taki konutunda bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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