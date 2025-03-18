Lübnan ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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Lübnan ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması

Lübnan ve Suriye, sınırdaki çatışmaları durdurmak için ateşkes sağladı. Gerginlik artmıştı.

18.03.2025 16:32
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(ANKARA) - Lübnan ve Suriye'nin, dün sınır boyunca iki gündür devam eden çatışmaları durdurmak üzere ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Suriye ile Lübnan arasındaki çatışmalar, Suriye'nin geçici hükümetinin, Lübnan'daki Hizbullah mensubu militanları, 15 Mart Cumartesi günü Suriye'ye geçerek, üç askeri kaçırmak ve Lübnan topraklarında öldürmekle suçlamasının ardından meydana geldi.

Hizbullah, olaya karıştığını reddederken, bazı raporlar, sınır bölgesinde Hizbullah'a doğrudan bağlı olmayan ancak sınır ötesi kaçakçılık yapan yerel aşiretlerin olaylara karıştığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün, sınırda gece boyunca ölümcül çatışmaların meydana gelmesinin ardından askerlere sınırın Suriye tarafından gelen silah seslerinin kaynağına misilleme yapmaları emrini verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda yedi Lübnan vatandaşının öldüğünü ve aralarında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 52 kişinin yaralandığını bildirdi.

SOHR: "Çatışmalarda beş Suriye askeri öldü"

İngiltere merkezli Savaş Gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dünkü çatışmalarda beş Suriye askerinin öldüğünü açıkladı. İnternette ve yerel medyada dolaşan görüntülerde, Lübnan'ın Hermel kasabasına doğru kaçan ailelerin olduğu görüldü. Lübnan devlet haber ajansı NNA, çatışmaların dün akşam Hermel yakınlarında yoğunlaştığını bildirdi. Bu çatışma, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aralık ayında devrilmesinden bu yana yaşanan en ciddi sınır ötesi çatışma olarak nitelendirildi.

Son çatışmaların fitilini, Lübnanlı Şii aşiretler ateşledi iddiası

Bölgede, son günlerde, Suriye ordusu ile Lübnan'ın El Kasr sınır köyünde konuşlanan eski Esad hükümetine yakın olduğu bilinen silahlı Lübnanlı Şii aşiretler arasındaki şiddetin arttığı söyleniyordu. Lübnan medyası ve SOHR, son çatışmaların fitilini ateşleyen kaçırma olaylarına aşiretlerin karıştığını ileri sürdü.

Suriye Savunma Bakanlığı: "İki taraf arasında koordinasyon ve iş birliğinin arttırılması konusunda anlaşıldı"

Bunun üzerine Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Lübnanlı ve Suriyeli savunma yetkilileri, dün Suriye-Lübnan sınırı boyunca iki gündür devam eden çatışmaları durdurmak üzere ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın ayrıca "iki taraf arasında koordinasyon ve işbirliğinin arttırılmasını" öngördüğü belirtildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morkos, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab'ın Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye'den kaçırılan ve öldürülen üç kişinin kaçakçı olduğunu söylediğini belirtti.

Avn, Suriye konulu konferans için Brüksel'de bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'ten "sorunun çözülmesi ve daha fazla tırmanmasının önlenmesi" için Suriyeli yetkililerle temasa geçmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Lübnan ve Suriye orduları, gerginliği azaltmak için iletişim kanallarını açtıklarını bildirdi. Lübnan ordusu da öldürülen üç Suriyelinin cesetlerini iade ettiğini açıkladı. Bölgeye çok sayıda Lübnan askeri konuşlandırıldı. Lübnan medyası şafak vakti Suriye'ye ait bir askeri araca düzenlenen saldırının ardından düşük seviyeli çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Lübnan, sınır güvenliğini güçlendirmek istiyor

Lübnan, Suriye ile olan kuzey ve doğu sınırlarının yanı sıra İsrail ile olan güney sınırı boyunca kademeli olarak asker konuşlandırırken; ordusunun finansmanını arttırmak için uluslararası destek arayışında.

Lübnan'ın güney sınırında konuşan BM Elçisi Jeanine Hennis-Plasschaert de Güvenlik Konseyi'ni, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarındaki varlığını sürdürmesinin ve devam eden İsrail saldırılarının "ciddi dalgalanma etkilerine" yol açabileceği konusunda uyardı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları devam ediyor

İsrail saldırıları, dün Dera kenti de dahil Suriye'nin güneyindeki birçok bölgeyi vurdu. İsrail ordusu, "eski Suriye yönetimine ait olan ve yeni ordunun yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştığı silah ve askeri araçların bulunduğu komuta merkezleri ve askeri alanları" vurduğunu söyledi. Esad'ın devrilmesinden bu yana İsrail güçleri, Suriye'nin güneyinde çok sayıda bölgeyi ele geçirdi ve İsrail, "bunun sınırlarını korumak için bir hamle olduğunu" söyledi.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda üç kişinin öldüğünü, aralarında dört çocuk, bir kadın ve üç sivil savunma gönüllüsünün de bulunduğu 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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