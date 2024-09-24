Lübnanlı Gazeteci Bombalı Saldırıda Yaralandı

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Lübnanlı gazeteci ve siyasi analist Fadi Budiye, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu yerin İsrail güçlerince bombalanması sonucu yaralandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, Budiye'nin Baalbek bölgesindeki Temnin et-Tahta beldesinden canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu yerin bombalandığı görülüyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, Budiye, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı sırada yaşanan saldırı sonucu hafif şekilde yaralandı. Lübnanlı gazetecinin evinde de hasar oluştu.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.