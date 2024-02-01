Lübnanlı Sanatçı İsrail Top Mermilerini Sanatsal Modellere Dönüştürüyor

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ŞEBAA, 1 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın Şebaa kasabasındaki atölyesinde sanatsal çalışmalar yapan Mohammad Nassif, 27 Aralık 2023.

Lübnan'ın en güneydoğusunda yer alan Şebaa kasabasındaki atölyesinde her gün uzun saatler geçiren 60 yaşındaki Lübnanlı sanatçı Mohammad Nassif, İsrail top mermilerinin parçalarını kesip bükerek sanatsal modellere dönüştürüyor.

Nassif'in sanat kariyeri, doğa yürüyüşü yapan turistlere eşlik ettiği Lübnan'ın güney sınır bölgelerinde çok sayıda top mermisi parçasını fark etmesiyle başlamış.

Nassif, "1973 yılında Suriye ve İsrail orduları arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Lübnan-Suriye- Filistin sınırındaki Hermon Dağı'nın tepelerinde büyük miktarda top mermisi kalıntısı bulunuyordu" diyor.

Ağır parçaları engebeli alanlardan toplamaya başlayan Nassif, bu yıkıcı ve ölümcül malzemeleri hayat dolu heykellere geri dönüştürmek üzere Şebaa'daki atölyesine taşımış.

Lübnanlı sanatçı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana her gün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle şu anda çok sayıda şarapnel parçasının bulunduğu bir ortamda yeni modeller üzerinde çalışmayı planlıyor. Fosforlu mermi kalıntılarını toplamaktan kaçınacağının garantisini veren Nassif, bunların yerlerini belirleyip toplanması ve imha edilmesinden sorumlu ilgili askeri makamlara bildiriyor.