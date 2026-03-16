Lübnanlılar, İsrail İşgali ve Batı'nın Sessizliğini Eleştiriyor

16.03.2026 11:35
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu yerinden edilen nüfus, Batı'nın insan hakları konusundaki tutumunu sorguluyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava ve kara saldırıları ile bölgedeki işgali nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar, yaşadıkları zorlu koşullara dikkati çekerek, dünyaya insan hakları dersi veren Batı'nın yaşanan ihlaller karşısındaki sessizliğini ve İsrail'le işbirliğini eleştirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Reml ez-Zarif Okulu'na sığınan yaklaşık 1300 yerinden edilmiş kişi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Okulda kalan Lübnanlılardan Hasan Ali Şems, AA muhabirine, "Bu insanlar mülteci değiller, kendi ülkelerinde İsrail işgali yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kaldılar." dedi.???????

"Batı'nın biraz petrol ve su için insan öldürecek kadar vahşi olduğunu bilmiyorduk"

Okullarda Batı medeniyetinin öğretildiğine işaret eden yaşlı adam, "Ancak Batı'nın biraz petrol ve su için insan öldürecek kadar vahşi olduğunu bilmiyorduk. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. Savundukları demokrasi ve medeniyet bu mu?" diyerek serzenişte bulundu.

Direnişin önemine dikkati çeken Şems, "Vatanımı ve namusumu savunuyorum. Biz savaşı sevmiyoruz ama topraklarımızı ve haklarımızı istiyoruz. Direnen her insan şereflidir. Mazlumun yanında duran şerefli Türkiye'yi seviyorum. Her yerde zulüm görenler için sesini yükselten Türkiye'ye selam olsun." ifadesini kullandı.

İsrail'in katliamlarından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu dile getiren Şems, birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

"Yatak, battaniye ve gıda maddelerinde eksiklik yaşıyoruz"

Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinden olan Zeynep Hüseyin Dahir, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinden yerinden edildiğini anlattı.

Dahir, yerinden edilmenin getirdiği zorluklara dikkati çekerek, "Burada çok büyük acılar çekiyoruz. Şeker hastasıyım, astımım ve cilt hastalıklarım var. Küçük bir odada altı kişi kalıyoruz, burada uyuyamıyoruz ve her şeyimiz eksik." diye konuştu.

Temel ihtiyaçlar noktasında büyük sıkıntı olduğunu vurgulayan Lübnanlı kadın, "Yatak, battaniye ve gıda maddelerinde eksiklik yaşıyoruz." dedi.

Dahir, insani yardım eksikliğine dikkati çekerek, "Bize hiçbir şey ulaşmadı. İnsülin ve astım ilacı gibi hayati öneme sahip ilaçlarımız yok. Sağlık ekipleri geliyor ama ihtiyacımız olan ilaçlar onlarda yok. Çoğu ilaç bulunamıyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetine seslenen Dahir, "Bize en azından çadır sağlamasını bekliyoruz. İki kişinin bile sığmayacağı bir odada beş-altı kişi uyuyoruz." şeklinde konuştu.

Medeniyet ve insan haklarından bahsedenler aciz kaldı

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bağlı Deyr Nitar beldesinden yerinden edilen Hasan Abdullah, İsrail'le savaşı Hizbullah'ın başlatmadığını, İsrail ordusunun kendilerine savaş açtığını söyledi.

Abdullah, "Gençlerimizi öldürüyorlar; yolda yürürken, işimize giderken bizi arabalarımızda vuruyorlar. Uçaklarla ve dronlarla bizi vuruyorlar. Sınır hatlarındaki evlerimiz füzelerle hedef alınıyor." diye konuştu.

Lübnanlı adam, "Biz sadece kendimizi, ailelerimizi ve bu ülkeyi savunuyoruz. Burası bizim ülkemiz." dedi.

Yerinden edilmenin zorluklarına dikkati çeken Abdullah, normalde 2 saatten kısa süren yolu yaklaşık 19 saatte katettiklerini anlattı.

İsrail saldırılarında yakınlarından 8 kişiyi kaybettiğini söyleyen Abdullah, şöyle konuştu:

"Dünyaya ve Avrupa ülkelerine, hani bize medeniyet ve insan haklarından bahsedenlere mesajım; bu düşmanla işbirliği içinde nasıl da aciz kaldılar. Konuşmaya cesaret edemiyorlar çünkü hepsi küresel Siyonizm'e bağlı. Artık bize insan haklarından bahsetmesinler."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 830 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:39:38. #.0.5#
