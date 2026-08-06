Lula, ABD Büyükelçi Vizesini Kınadı - Son Dakika
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Lula, ABD Büyükelçi Vizesini Kınadı

Lula, ABD Büyükelçi Vizesini Kınadı
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Brezilya Başkanı Lula, ABD'nin büyükelçi vizesini iptal etmesini sorumsuzca bir hamle olarak nitelendirdi.

RİO DE JANEİRO, 6 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal etmesini "sorumsuz ve düşüncesizce" atılmış bir adım diye nitelendirerek kınadı.

Lula çarşamba günü YouTube üzerinden yayın yapan Meteoro Brasil adlı kanala verdiği röportajda, iki yüzyılı aşkın geçmişe sahip ülkelerin birbirlerine karşı böyle bir adım atmasının mazur görülemeyeceğini söyledi. Lula, Brezilya'nın ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlerden önce yeni büyükelçi kabul etmeyeceğini de ifade etti.

Brezilya'nın geçen ay iki ABD'li yetkiliye vize vermemesini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayı Daniel Perez'in onay sürecini geciktirdiği iddialarını gerekçe göstererek, Brezilya'nın ABD Büyükelçisi'nin vizesini iptal etmişti.

Lula ise Washington'ın Brezilya'daki diplomatik varlığı konusunda aceleci davranmadığına dikkat çekerek, ABD'nin Brezilya Büyükelçiliği'nin bir buçuk yıldan fazla süredir büyükelçisiz kaldığını belirtmişti.

Lula, "Kendi zaman çizelgelerine göre hareket etmemizi mi bekliyorlar? Bu ne adil ne de kabul edilebilir. Saygılı olmalarını istiyoruz" dedi.

Brezilya hükümeti de salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararını güçlü şekilde kınayarak, ABD'nin öne sürdüğü gerekçelerin "gerçeği yansıtmadığını" ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Brezilya, Politika, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula, ABD Büyükelçi Vizesini Kınadı - Son Dakika

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