Orban'dan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orban'dan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin 'kesinlikle mümkün ve gerekli' olduğunu söyledi. Orban, uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'nda yaptığı açıklamada, 'Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme kesinlikle mümkün ve gerekli.' dedi.

06.09.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin "kesinlikle mümkün ve gerekli" olduğunu söyledi.

Orban, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Orban, burada yaptığı açıklamada, "Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme kesinlikle mümkün ve gerekli." dedi.

Batı kamuoyunda "önce barış planı yapılması sonra müzakerelerin açılması sonra da ateşkesin uygulanması" gibi bir yanlış anlaşılma olduğunu savunan Orban, "Ama durum böyle değil, çünkü son yaşananlara ve kişisel tecrübelerime baktığımda, benim kastettiğim önce ateşkes sonra diyalog ve son olarak da barış planıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ile de diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getiren Orban, "Her iki tarafın da kabul edebileceği bir barış planı beklersek hiçbir zaman barış olmayacak çünkü ilk adım barış değil, ateşkestir." yorumunu yaptı.

Orban, Macaristan olarak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlendiği temmuz ayı başında kendisinin Kiev, Moskova ve Pekin'e yaptığı gezileri hatırlatarak, "Bence bir barış misyonu gerekli." ifadesini kullandı.

AB'yi de kullandığı dil konusunda eleştiren Orban, "16 yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi'ndeyim. Deneyimlerime göre kullandığımız dil ve izlediğimiz siyasi hedefler hep barış olmuştur. Ancak şimdi savaş yanlısı görünüyor. Bundan hoşlanmıyorum. Bunun, AB için iyi olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Orban, yaklaşan ABD seçimlerinde de Donald Trump'ın bir sonraki başkan olmasını ümit ettiğini de söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Viktor Orban, Macaristan, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orban'dan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:58:30. #1.13#
SON DAKİKA: Orban'dan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement