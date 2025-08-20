Macron'dan Gazze Uyarısı - Son Dakika
Macron'dan Gazze Uyarısı

20.08.2025 16:32
Macron, Gazze'deki saldırıların kalıcı savaşa yol açabileceğini belirtti, barış çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını belirterek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ve Sisi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İsrail'in "Gazze'ye hazırlığını yaptığı askeri saldırıların her iki halk için de gerçek bir felakete yol açabileceğini ve bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceğini" vurgulayan Macron, Ürdün ve Mısır ile Gazze'de barışın sağlanması konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti.

Macron, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, Gazzelilere büyük çaplı insani yardımların ulaştırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Filistin Yönetimi'nin güçlendirilmesi" unsurlarının savaşı sona erdirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Barışın tesis edilmesi için Mısır ve Ürdün dahil tüm bölgesel ve uluslararası aktörler ile atılması gerekten bazı adımların olduğunu ifade eden Macron, bu adımları "Gazze'de uluslararası istikrar misyonunun oluşturulması, iki halkın beklentilerini karşılayan siyasi bir çözüme odaklanılması" olarak sıraladı.

Ayrıca Macron, Suudi Arabistan ile birlikte eylülde New York'ta yapılacak iki devletli çözüme yönelik Birleşmiş Milletler (BM) konferansına eş başkanlık edeceğini hatırlattı.

Kaynak: AA

