Macron'dan Trump-Putin Görüşmesine Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Macron, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından, Fransa'nın Bormes-les-Mimosas kasabasında basına açıklamalarda bulundu.

Alaska'da bu hafta yapılacak Trump-Putin görüşmesi öncesinde, ABD Başkanı ile eş güdümlü hareket etmek amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Macron, "Ukrayna ile ilgili her şeyin Ukrayna ile konuşulmasını istiyoruz. Sağlam ve kalıcı barış istiyoruz." dedi.

Macron, varılacak barışın, Rusya ile Ukrayna arasındaki toprak meselelerini ve gelecekteki güvenlik garantilerini çözüme kavuşturması gerektiğini belirterek, "Başkan Trump'la yapılan görüşme, 15 Ağustos'taki toplantı için niyetinin ne olduğunu netleştirmemizi ve beklentilerimizi açıkça ifade etmemizi sağladı. Burada kendisine teşekkür etmek isterim." dedi.

Bu görüşmeden birçok mesajın öne çıktığını vurgulayan Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump, Alaska'daki toplantıda ABD'nin isteğinin ateşkes sağlamak olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bu toplantıda ABD'nin ateşkes elde etmesi çok önemli. Bu girişimi, ayrıca yeni esir takaslarını ve çocukların serbest bırakılmasını destekliyoruz. Başkan Trump'ın çok net ifade ettiği ikinci unsur ise Ukrayna ile ilgili toprak meselelerinin yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilebileceğidir."

Macron, Trump'ın bu konudaki tutumunu desteklediklerini belirterek, konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacağını söyledi.

Trump'ın, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü görüşme gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğini aktaran Macron, bu olası toplantının Avrupa'da tarafsız bir ülkede yapılmasını istediklerini kaydetti.

Macron, Trump ve Putin görüşmesi öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda görüşünün dinlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin Rusya ile görüşmesinin son derece doğal bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya, Macron'un yanı sıra Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler katılım gösterdi.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.