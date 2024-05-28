Macron, İsrail'e Refah'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Macron, İsrail'e Refah'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı

Macron, İsrail\'e Refah\'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'e Refah'a yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Macron, bölgenin istikrarı için Filistin ve İsrail devletlerinden oluşacak iki devletli çözüm modelinden yana olduklarını vurguladı. Ayrıca Macron, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri mevzilere saldırması için yetki vermek istediğini açıkladı.

28.05.2024 23:11
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e bir kez daha Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Meseberg kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah'taki durumu "dehşet verici" olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulunan Macron, "İsrail Refah'taki askeri operasyonları durdurulmalıdır." dedi.

Fransa olarak her zaman bölgenin istikrarı için Filistin ve İsrail devletlerinden oluşacak iki devletli çözüm modelinden yana olduklarını hatırlatan Macron, "Biz her zaman Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olabilmeleri istedik. Temel olarak iki devletli çözümden yana olduk. Fransa'nın bu konuda bir tabusu yok ve ben de bir Filistin devletini tanımaya hazırım ancak mesele şu ki bu tanıma, uygun bir zamanda gerçekleşmelidir." diye konuştu.

Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğunu ancak bunun uluslararası ve insani hukuka saygı gösterilerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna - Rusya savaşına da değinen Macron, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması konusunda gelecek hafta bir plan sunmayı düşündüğünü söyledi.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Normandiya Çıkarması'nın yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma gününe katılacağını ve orada bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

Ukrayna'dan Rusya'daki askeri mevzilere saldırılması için yetki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla ülkeden, Rusya'daki askeri mevzilere saldırması için yetki vermek istediğini de açıkladı.

Macron, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya (topraklarına) saldırmalarına izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'ya ateşlenen füzelerin bulunduğu askeri alanlar ve temelde Ukrayna'nın saldırıya uğradığı askeri bölgeler için." dedi.

Macron buna gerekçe olarak Ukrayna'nın doğusundaki cephe hatlarının olduğu bir haritayı göstererek, "Ukrayna toprakları fiilen saldırıya uğruyor. Rusya'da bulunan üslerden fiilen saldırıya uğradı. Ukraynalılara şehirlerini korumaları gerektiğini nasıl açıklayacaksınız? Eğer onlara füzelerin ateşlendiği noktaya ulaşmamalısınız derseniz o zaman temelde şunu söylemiş olursunuz size silah sağlayacağız ama siz de kendinizi savunmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı ancak Rusya'daki diğer hedeflerin, sivillerin ya da diğer askeri hedeflerin vurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, İsrail'e Refah'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

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