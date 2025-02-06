Macron ve Sisi, Filistin İçin İki Devletli Çözümü Görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'de iki devletli çözüm konusunu görüştü.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukukun "ciddi ihlali" anlamına geleceğini vurguladı.

Böylesi bir durumun iki devletli çözümü tehlikeye atacağına işaret eden Macron ve Sisi, bunun Mısır ile Ürdün'de de istikrarsızlıklara yol açacak bir faktör olduğunu ifade etti.

Macron ve Sisi, iki devletli çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin "meşru beklentilerini garanti altına alacak tek çözüm" olduğunu ve bu çözüme götürecek kalıcı ateşkesin sağlanması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İkili, ayrıca Mısır ve Fransa ilişkilerini de ele aldı.