Maden faciası göz göre göre yaşanmış! Gerekli iki radar ve iki robotik cihazı almamışlar

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmalarının 7. gününde kötü haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, arama çalışmalarını durdurduklarını belirtti.

"HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDUK"

Heyelan riskine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı, risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da iki noktada arama çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

JEOTEKNİK MÜHENDİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının durdurulması sonrasında faciayla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran kaza sonrası gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Jeoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender'in mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

RADAR 3 GÜN ÖNCE UYARI VERMİŞ

Madendeki radarın 3 gün önce uyarı verdiğini belirten Kalender'in "11 Şubat - 13 Şubat arasında radarı kontrol ettim. 20 milimetre ile 40 milimetre arası günlük hareket tespit ettik. Bu, Anagold'un Tetikleyici Eylem Planı'nda normal uyarı seviyesindedir. Doğu bölgesini radar net görmemektedir. Robotik Total Station cihazı alınmasıyla ilgili bütçe talebinde bulunduk. Bu cihaz olmuş olsaydı bölge daha detaylı incelenebilirdi. Önceden haberimiz olabilirdi" dediği öğrenildi.

"GEREKLİ 2 RADAR VE 2 ROBOTİK CİHAZI ALMADILAR"

Geçen yıl kasım-aralık ayında Neil Bar adlı bir firmanın jeoteknik çalışmaları denetlediğini de belirten Kalender, gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre "Neil Bar eksikliklerle ilgili rapor sunmuştu. Raporda 2024 için iki radar ve iki Robotik Station Cihazı önermiş ancak bu talep karşılanmadı" ifadelerini kullandı.