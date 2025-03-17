Maden İşçilerinden Maaş Eylemi - Son Dakika
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Maden İşçilerinden Maaş Eylemi

Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları için Yıldızlar Holding önünde protesto düzenledi.

17.03.2025 15:42
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(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan'da faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan madenciler, aylardır maaşlarını alamadıkları için Yıldızlar Holding önünde eylem yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Bizim patronla veya işverenlerle herhangi bir derdimiz yok. Tek derdimiz emeğimizin karşılığını almak" dedi. Bir maden çalışanı, çocuklarını göstererek, "4 aydır harçlık alamıyorlar. Okula giderken babalarından harçlık alamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Doruk Madencilik'te çalışan madenciler, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Yıldızlar Holding önünde eylem yaptı. İşçiler, "Emek haktır, gasp edilemez", "Yalan karın doyurmuyor", "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz", "Emeğin karşılığı ekmek, o da yok", "Alın teri döktük, maaş alamadık" yazılı dövizler taşıdı.

"Tek derdimiz emeğimizin karşılığını almak"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Doruk Madencilik çalışanlarının Aralık ayından bu yana maaşlarını alamadıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Yetkililerle görüştüğümüzde hep bir hafta, bir hafta denildi, ama bugüne kadar sabredildi. Yaklaşık 25 gündür iş yerinde madenciler çalışmamaktadır. Bu haklı eylemlerin sebebi, ücretlerini alamamalarıdır. Yetkililerden bir an önce bu konuya çözüm bulunmasını istiyoruz. Sadece Doruk Maden değil, maalesef Yıldızlar SSS Holding'in tüm bünyesinde çalışanlar ücretlerini alamamaktadır. Kesin bir çözüm alıncaya kadar, Aralık, Ocak ve Şubat maaşları ödenene kadar buradan gitmeyeceklerini belirttiler. Şimdi üzüldüğümüz nokta şu: Bizim patronla veya işverenlerle herhangi bir derdimiz yok. Tek derdimiz emeğimizin karşılığını almak. Bu yüzden bugün burada, ailelerle birlikte geldik. Normalde bu ailelerin şu an evlerinde olmaları, iftar hazırlığı yapmaları gerekirdi, ancak bugün burada emek mücadelesi veriyorlar. Yetkililerden bu konuda kesin bir çözüm bekliyoruz. Ayrıca buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Özelleştirmenin sonuçları maalesef şu an göründüğü gibi. Yetkililerden, maaşların kesin olarak ödenmesi için söz almayı talep ediyoruz. Elektriği sattığınızda, hak edişin önce işçiye ödenmesi, ardından diğer yerlere ödenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın Bakanlarımızdan en kısa sürede bu soruna bir çare bulmalarını bekliyoruz."

"Bu zulüm bir an önce son bulmalı"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Sivas Şube Başkanı Mehmet Sönmez, Gümüşhane'deki Yıldızlar Holding'in altın madeninde yaklaşık 400 maden işçisinin 2 aydır maaş alamadığını belirtti. Sönmez, "Arkadaşlarımız doğalgaz ve elektrik faturalarını, kiralarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Çocuklarıyla birlikte büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Gümüşhane'deki 400-500 arkadaşımız yaklaşık 2 aydır maaş alamıyor ve çok mağdurlar. Bu zulüm bir an önce son bulmalı. Arkadaşlarımız maaşlarını alıp normal hayatlarına dönebilmelidirler. Bu çocukların hakları için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Okula giderken babalarından harçlık alamıyorlar"

Bir maden çalışanı, çocuklarını göstererek, "4 aydır harçlık alamıyorlar. Okula giderken babalarından harçlık alamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkan Yardımcısı İrfan Kaboğlu ise şöyle konuştu:

"Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı olarak maden işçilerine destek amaçlı buradayız. Madencilik, Türkiye'nin en zor koşullarda yapılan işlerinden biridir. Gerçekten çok zorlu koşullarda çalışan bu arkadaşlarımız, yerin yüzlerce metre altında çalışıyorlar ve büyük bir mücadele veriyorlar. Şimdi biz, bu şirketlerde anlamadığımız bir şeyi sorguluyoruz: Yani buraları açıyorsunuz, işletmeler olarak insanları çalıştırıyorsunuz, fakat 3-4 ay maaş vermemek doğru bir şey değil. Kendinizden tasarruf yapacaksınız, ama çalışanların maaşını vermeyeceksiniz, bu kabul edilemez. Biz bu şirketlere karşı değiliz, Türkiye'de madenciliğin yapılmasını istiyoruz. Çünkü toprak altındaki maden çıkarılmadan, ülkeye hiçbir faydası yok. Ama önce çalışan insanların hakkını ve hukukunu vermek gerekiyor.

"Burada çalışanların hakkını, hukukunu vermeden iş barışının sağlanması mümkün değil"

Son dönemlerde buradaki şirketin, maalesef bu konuda hassas davrandığını düşünmüyoruz. O yüzden, çoluklarıyla, çocuklarıyla aylardır maaş alamayan arkadaşlarımızın canı boğazına gelmiş durumda. Bu yüzden biz sendikalar olarak, onların hakkını, hukukunu ve işini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak maalesef, burada istenilen noktada değiliz. Az önce Talih Başkan'ın belirttiği gibi, özelleştirmeler olmasa ne olurdu? Burada bir havuz olurdu. Para kazanamayan ya da kazanan bir ortalama bir ödeme yapılır, herkes ücretini alırdı. Ama şu an, 'Ben kazanamıyorum' diye çalışmaya devam ediyor ve burada çalışanlara maaş verilemiyor. Bu doğru değil.

Biz şirketimize şunu söylüyoruz: Biz bu şirketin yaşamasını ve daha da büyümesini istiyoruz, ancak burada çalışanların hakkını, hukukunu vermeden iş barışının sağlanması mümkün değil. Üç, dört ay maaş almadan yaşamak imkansız bir şey. Gerçekten, arkadaşlarımızı kutluyorum; bugüne kadar nasıl dayanmışlar. Şirketimizin daha duyarlı olmasını, gerekirse kendi öz varlıklarından bir şeyler satarak çalışanın maaşını ödemelerini istiyoruz. Doğrusu budur ve bunun yapılması lazım. Bugün, başkanlarımız ve arkadaşlarımız yöneticilerle görüşecekler ve umarız bir çözüm bulunur. Buradaki arkadaşlarımızın maaşlarını zamanında almaya başlamalarını diliyoruz. Aksi takdirde, iş barışı sağlanamayacak ve hem işveren tarafı hem bizim taraf huzursuz olacak. Bunu doğru bulmuyoruz. Sağduyuya ve sorumlulukla davranmaya davet ediyorum işverenleri. Ayrıca, Çalışma Bakanlığımızın ve Enerji Bakanlığımızın bu konuda hassasiyetle eğilmelerini istiyoruz. Yani, bu işleri taşıyamayacak insanlara madenleri vermemek gerekiyor. Kim taşıyabiliyorsa, bu yükü çekmesi lazım."

Yapılan basın açıklamasının ardından işçiler, holding yöneticileriyle görüşmek üzere binaya girdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maden İşçilerinden Maaş Eylemi - Son Dakika

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