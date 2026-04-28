Maden işçilerine biber gazlı müdahale: Gözaltılar var

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te 5 aylık ücretleri ve tazminat hakları gasp edilen madenciler, direnişlerinin 15. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken polis biber gazıyla müdahale etti. Birçok işçi ve yurttaş gazdan etkilenirken, Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu üçüncü kez gözaltına alındı.

Müdahale sonrası işçiler, 'Bizim buradan haklarımızı almadan gitme şansımız yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi buraya 150 tane mezar kazsın. Gitmiyoruz' dedi. İşçiler bugün saat 18.00'de Ankara Çankaya'da Yıldızlar Holding önüne çağrı yaptı.

Bağımsız Maden İş yöneticisi Ferhat Akılma, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, 'Sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltından çıkıp gelene kadar kimseyle konuşmayacağız. Patronlar tok, işçinin boğazında ekmek yok. Bu baskı tüm işçi sınıfına yapılan işkencedir. Sarı sendika başkanları makam odalarındalar. Bugün bizim yanımızda olmak isteyen herkesi 28 Nisan'da saat 18.00'de Yıldızlar Holding önüne davet ediyoruz' dedi.

İşçiler, polis müdahalesine ve bakanlıklara isyan etti. Bir işçi, 'Kütahya'dan buraya hakları almak için gelen işçiler var. Biz onlara yetki verdik. Yetkili kimse bu sorunu çözmek zorunda' diyerek baretini yere vurdu. Bir başka işçi ise 'Sebahattin Yıldız devletten büyük mü? Nerede adalet?' diye sordu.

Yıllardır ödenmeyen tazminat hakları için yola çıktıklarını belirten bir işçi, 'Ankara duy sesimizi dedik, jandarma barikatlarıyla karşılaştık, coplandık ama geri adım atmadık. Tüm maden işçilerine sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz. Bu kölelik düzenini hep birlikte yıkacağız' dedi.

Bir başka işçi ise hak arayışının bir haysiyet mücadelesi olduğunu vurgulayarak, 'İşçinin sofrasındaki ekmek küçülürken birilerinin kârları rekor kırıyorsa adaletsizlik var. Taleplerimiz nettir: İnsanca ücret, güvenli çalışma koşulları, sendikal haklar. Birleşe birleşe kazanacağız' diye konuştu.