Maden Reformu ve Enerji İhracı Paketi

(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı yine süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak buradaki maden kaynaklarını ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasını sağlamakla alakalı bir paket açıkçası bu. Madenciliğin içerisinde bir kaç şey var. Bir, önemli bir rehabilitasyon kısmı var. Birkaç madde sadece maden sahalarının rehabilitasyonuyla alakalı. Dolayısıyla biz her zaman ne diyoruz; çevre, iş sağlığı güvenliği. Bunların olduğu bir maden paketi, reform paketi olacak. Ümit ediyoruz önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde yasalaşır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'ye elektrik ihracatına ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Suriye'ye ihraç etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar Suriye'deki hayatı normalleştirecek çalışmalar ve oradaki enerji alt yapısını güçlendirmesi yaptırımın kalkması tabi ki önemli. Çünkü finansmana ihtiyaç var. Finansmanın da yaptırımın olduğu bir yere gelmesi söz konusu olmaz. Dolayısıyla bu finansman imkanlarıyla, bizim altyapıda yapacağımız çalışmalarla inşallah Suriye'deki hayat normalleşmeye başlayacak" dedi.

"Doğalgaz boru hattını Suriye tarafına götürüp doğal gazı tedarik edeceğiz"

"İhracat başlamış durumda mı" sorusuna Bayraktar, "Elektrik ihracatımız zaten Kuzey Suriye'ye özellikle bizim harekat bölgelarine çok uzun zamandır var. Çok uzun yıllardır devam ediyor ama şimdi bunun kapasitesinin artması lazım. Dolayısıyla Bilecek-Halep hattıyla beraber ilave bir 500 megavatla elektrik ihracatı artmış olacak Suriye'ye. Ama şimdi bir taraftan da bahsettiğim gibi doğalgaz boru hattını Suriye tarafına götürüp doğalgazı tedarik edeceğiz. ve doğalgaz Halepteki ve inşallah Homs'taki santralleri besleyecek ve oradan elektrik üretilecek. Elektriği sadece ihraç ederek değil, doğalgaz ihraç edip onu elektriğe çevirerek de elektrik ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkı yapacağız" yanıtını verdi.

"İkinci adımın Gazze mi olacak" sorusu üzerine Bayraktar, "Gazze'de inşallah önce bir şu saldırı, vahşet ve zulüm durur da ondan sonrasına inşallah bakarız" dedi.

"Türkiye'nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım"

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri ve enerji alanındaki yeni reform paketine ilişkin de Bayraktar, şunları söyledi:

"Elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir şey yok. Bizim şu anda Meclis'e sevk ettiğimiz, geçen haftada biliyorsunuz yenilenebilir enerjiyle ilgili büyük bir açılış yaptık. Orada da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir reform paketi var. O reform paketinde bir kaç husus var. Bir tanesi Türkiye'de malum yenilenebilir enerjiyi biz en üst düzeyde kullanmak istiyoruz. Bunlara verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyoruz. Onlarla alakalı süreçleri hızlandıracak ve bu anlamda yatırım süreçlerini kısaltacak bir çalışma paketin içerisinde var. Ikinci konu işin maden tarafıyla alakalı. Orada da yine Türkiye'nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı yine süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak buradaki maden kaynaklarını ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasını sağlamakla alakalı bir paket açıkçası bu.

Madenciliğin içerisinde bir kaç şey var. Bir, önemli bir rehabilitasyon kısmı var. Birkaç madde sadece maden sahalarının rehabilitasyonuyla alakalı. Dolayısıyla biz her zaman ne diyoruz; çevre, iş sağlığı ve güvenliği. Bunların olduğu bir maden paketi, reform paketi olacak. Ümit ediyoruz önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde yasalaşır. Ama bütün bunları yaparken İspanya'da, Portekiz'deki elektrik kesintileriyle alakalı şunu söyleyeyim: Biz her zaman Türkiye'nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım. Yani tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yapmaya çalıştığımız dengeli, içerisinde yenilenebilirin olduğu, kömürün olduğu, doğal gazın olduğu inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı, hidrolik kaynakların olduğu bir üretim sepetine sahip olmak lazım. Bunu yaptığımızda inşallah endişe edilecek bir şey yok. Bir de tabi üretim şebekemizin, elektrik üretim hatlarının, dağıtım hatlarının da yine çok kuvvetli olması lazım. Oraya da çok büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Aslında geçen haftaki konuşmamda ona da kısmen değindim. Yani Türkiye'nin dört bir yanında özellikle iletim şebekesini güçlendirecek büyük inşa faliyetlerinin de önümüzdeki 10 yıl için planlamasını yapmış durumdayız."