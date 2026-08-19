Madenciler 10. Günde Direnişlerini Sürdürüyor

Haber: Kadir Demir - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçileri, alacaklarının ödenmesi taleplerini eylemlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 10'uncu gününde sürdürüyor. Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçilerin beş kez gözaltına alındığını belirterek, "Madenci bakanlık önündeki pozisyonunu terk etmeyecek. Somut gelişme olmazsa geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerinin 10'uncu gününde de taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, bakanlık önünde "Alparslan Bayraktar çık dışarıya", "Alparslan Bayraktar insan yemeyiz", "Direne direne kazanacağız", "Holdinglere el pençe, madenciye abluka", "Ölmek var dönmek yok" ve "Çarptık böldük hesap tutmuyor" sloganları attı.

"MADENCİLER DİRENİŞİ SÜRDÜRECEK"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yaptığı açıklamada, işçilerin bu süreçte beş kez gözaltına alındığını söyleyerek "Gözaltı işlemleri ile bir holdingin yaklaşık 12 ilde 17 yıla yayılan sistematik işçi hakkı gasbı pratiği kollanmak isteniyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK kayıtlarında işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin kayıtları bulunduğunu belirten Aksu, "Bakanlık bugüne kadar bu şirkete girmiş, kıdem tazminatı alamamış, fazla mesailerini alamamış, angarya olarak çalışmaya mecbur bırakılmış, emeklilik tazminatlarını alamamış, maaşlarını alamamış insanların listesini yayınlaması memleket işçisine de emekçisine de hakikate de faydalı olabilecek bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"DORUK MADEN İŞÇİLERİNİN TÜM HAKLARININ ÖDENECEĞİ KABUL EDİLDİ"

Aksu, üç bakan yardımcısının katıldığı görüşmede Doruk Madencilik işçilerinin haklarının ödenmesi konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "10 gündür Ankara'da direnişteyiz. Üç Bakan Yardımcısı; İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Bey, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan Bey ve Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Bey'in huzurunda Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun hazırlayacağı rapora göre Doruk Maden işçilerinin tüm haklarının ödeneceği taraflar tarafından kabul edildi. Çözüm yöntemi olarak bu raporun beklenmesi kabul edildi" dedi.

İş Teftiş Kurulu raporunun işçilerin zorunlu ücretsiz izne tabi tutulmasını doğru bulmadığını söyleyen Aksu, raporda ücret kesintilerinin ödenmesi, SGK primlerinin işlenmesi ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade etti.

Aksu, eylem sürecine önderlik eden 6 işçiye sendikal tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildiğini de bildirdi ve şunları söyledi:

"Şimdi 10. günde halen geçen hafta holding patronuyla sarı sendika bir seremoni yaptı holding binası önünde. Pazartesi, salı tüm ücretlerini ödeyeceğini bütün kamuoyuna beyanda bulunmuştu holding patronu çünkü burasının kamulaştırılması lazım diye biz iddiada bulunuyorduk, tezimiz oydu. Enerji Bakanlığı kaynakları, Bakan Yardımcısı da bizzat vekillere kamunun burayı işletmesi doğrultusunda bir adım atacaklarını ifade etmişti temmuz sonuna kadar fakat anladık ki geçen hafta, hafta sonu cuma günü itibarıyla tekrar yeniden holdinge yönelik bir kredi açılmış. Yani holdingi yaşatmaya, holdingi ayakta tutmaya, holdingi kollamaya dönük."

Aksu, holding patronunun bazı siyasi isimlerle bağlantılı olduğunu savunarak, "Kendisi Cumhurbaşkanıyla doğrudan ilintili olduğunu, Devlet Bahçeli Bey'le doğrudan ilintili olduğunu etrafına yayan, bundan hoşnut olan, özel mektuplar alıp verdiğini söyleyen bir arkadaş" dedi.

"SOMUT BİR GELİŞME OLMAZSA GECEYİ BURADA GEÇİRECEĞİZ"

Madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerini sürdüreceğini belirten Aksu, "Madenci bu direniş pozisyonunu terk etmeyecek. Bugün gün içerisinde somut bir adım, somut bir gelişme olmazsa geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü günler geçiyor, hepimizin aciliyeti var. Madencilerin aciliyetleri daha büyük. Bir an önce bu meselenin çözülmesi lazım. Şimdi bu kulelerde oturan arkadaşlar 10 gündür yurttaşlarını görmezden geliyorlar ve bunu büyük bir kibirle yapıyorlar. Biz hem bunu teşhir etmenin önemli bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz, önemli bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir bakan, bir bakan yardımcısı yurttaşına bu kadar yukarıdan bakamaz. Bu düzeyde bir aşağılamaya tabi tutamaz" diye konuştu.

Aksu, işçi sınıfının mücadelesine katkı sunmak istediklerini belirterek, "Aynı zamanda mensup olduğumuz işçi sınıfının da mücadelesine bir katkı olsun, öyle aşağılanan, itilen, yok sayılan, hor görülen; fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda, bürolarda çalışan, ayrımcılığa uğrayan milyonların sesine ses katmaya çalışıyoruz. Onları görüyoruz, onlar bizi görüyor. Dolayısıyla buradan ayrılmayacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIMA DONDURMA GÖTÜREMİYORUM"

Bağımsız Maden-İş üyesi Elazığ ETİ Gümüş işçisi Mehmet Abiş de iki yıldır mağdur edildiğini belirterek, "Benim çocuğum askerde, ben sağdan soldan arkadaşlardan borç alıp ona gönderiyorum. Gitsin onun hesabına baksın. Buna kim destek oluyor, kim ne yapıyorsa biz 10 gündür buradayız. Ne AK Parti milletvekilleri ne MHP milletvekilleri bunu hiç sorgulamıyor, bize de desteğe gelmiyorlar. Önümüze de barikatlar koyuyor" dedi.

Yaşadığı iş kazasının ardından zorla başka bir işte çalıştırıldığını belirten Abiş, "Enerji Bakanı tarafından kaale alınmadıklarını" söyledi.

Abiş, "Sondaj makinesinin operatörüyken beni zorla traktöre koydular. Ben orada kaza yapmışım, ben yarım adam olmuşum. Ben altı çocuğa bakıyorum. Ben ne devletten yararlanabiliyorum, beni ücretsiz koymuş. Bunu kim destekliyorsa bilmiyorum. Yani o bana dediği şey; 'Sen artık bize yaramıyorsun.' Beni sanki ben kendim olmuşum, kendi zorumla ben onların şeyine çıkmışım, kaza yapmışım. Şu an beni trafik kazası olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Abiş, çocuklarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirterek, "Ben çocuklarıma bir şey götüremiyorum. Çocuğum bana diyor 'Dondurma getir', dondurma götüremiyorum. Çocuklarım bir şey istediği zaman ben bir şey götüremiyorum. İnşallah onların çocukları da o hale, benim yerime gire. Onlar kendisi benim halime girsin ki onlar dünyanın kaç bucak olduğunu görsünler" diye konuştu.

"12 YIL HİZMET ETTİM, TAZMİNATI ALAMADIM"

Doruk Madencilik işçisi Ahmet Akıner ise 12 yıl şirkette çalıştığını, 2023 yılında emekli olduğunu ancak tazminatını alamadığını anlattı. Bu sebeple açtığı davanın sonuçlanmadığını bildiren Akıner, şunları kaydetti:

"Arkasından haciz davaları açıyoruz, haciz davaları bitmesine rağmen yine tahsilat söz konusu değil. Ankara'nın merkezindeyiz, göbeğindeyiz. Bu işin bizzat sorumlusu olan bakanlığın dibindeyiz ama ne hikmetse ne bakanlar ne bakan yardımcıları, kapıdaki güvenlik dahi randevu taleplerimize cevap vermiyor. Bizim daha ne yapmamızı bekliyorlar? Niye bize bu kadar kibirli ve yüksekten bakıyorlar? Sağından soluna, iktidarından muhalefetine buraya gelen vekil sayısı bir elin parmağını, bilemediniz iki elin parmağını geçmez. 600 tane milletvekili var, neden kimse burayla ilgilenmiyor? Bu adamın gücü niye bu kadar fazla?"

SENDİKA AVUKATI ZİYARETÇİ OLARAK BAKANLIĞA GİRMEK İSTEDİ

Öte yandan Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın avukatı eylem devam ettiği sırada bakanlığa ziyaretçi olarak girmek istediklerini ancak girişin engellendiğini belirterek 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis memurundan durum tespit tutanağı tutulmasını isteyen avukat, bakanlık önündeki ziyaretçi girişinin kilitli olduğunu ve ziyaretçileri kabul etmekle görevli kişilerle iletişim kurulamadığını söyledi.

Sendika avukatı, polis memuruna, "Tabelada ziyaretçi girişi yazıyor. Biz ziyaretçi olarak, ben de avukat olarak girmek istiyorum. Bakanlıktan randevu almak istiyoruz. Randevu ile ilgili uygun olabilir, olmayabilir fakat kamu kurumuna girişimizin engellenmesi suç" dedi.

Polis memuru ise bakanlığın "korunan bir tesis" olduğunu belirterek, "Ben buraya giremediğinizle alakalı 112 ihbarına istinaden geldim. Bununla ilgili benden durum tespit tutanağı istediniz. Biz de bu durum tespit tutanağı ile ilgili yazımızı yazacağız" diye konuştu.