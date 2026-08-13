Madenciler Ankara\'da Eylemde

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle Ankara'da başlattığı eylem sürüyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, " Enerji Bakanlığı'ndan biraz önce yine randevu talep ettik. Bekleyeceğiz. Biz buradayız. Bu meseleyi komple kökünden çözmek istiyoruz. Enerji Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelene kadar da buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem dördüncü gününde sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde üstleri çıplak oturma eylemi başlatan işçiler, baretlerini yere vurarak "Bakanlık halka hesap verecek", "Holdinglere el pençe madenciye işkence", "Alparslan Bayraktar peşimizi bırak" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Gökay Çakır burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Geldiğimiz nokta bizim Enerji Bakanlığı'ndan başka bir yerde görüşme şansımız yok. Biz Sebahattin Bey'le görüşmeyeceğiz. Biz Sebahattin Bey'le değil esas meselenin yeri Enerji Bakanlığı'dır. Biz Enerji Bakanlığı'ndan biraz önce yine randevu talep ettik. Bekleyeceğiz. Biz buradayız. Bu meseleyi komple kökünden çözmek istiyoruz. En azından buradaki işçilerle sendika olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü işçiler haklıdır. Bir insan mağdur değil bin insan mağdurdur. Bir insan mağdur olsun. Bin insan mağdur olacağına bir insan mağdur olsun. Çünkü biz bundan 10 sene önce babalarımız, dedelerimiz madenlerde çalıştığında, emekli olduğunda ev alabiliyordu. Kendine araba alabiliyordu. Bir avuç insana köle olmuyorduk. En azından kendi hayatımızı yaşayabiliyorduk. Şu anda biz emekli olduğumuzda hiçbir şey alamıyoruz. Tekrar madenlere geri gidiyoruz.

Kimin yüzünden? Bu arkadaşların yüzünden. Tam sigortalarımız ödenmiyor. Tam maaşlarımız ödenmiyor. Böyle sendikalar varken, patronlar varken, bakanlıklar varken hep işçilerimiz mağdur oluyor, ne yazık ki işçilerimiz mağdur oluyor. Kimse mağdur olmuyor herkes yerinde oturuyor. Sendika Başkanı 30 seneden beri yerinde oturuyor. Bakan da yerinde oturuyor. Sebahattin Bey de günlük biz burada eylem yaparken ruhsat veriyorlar, kredi veriyorlar Sebahattin Bey'e. Sebahattin Bey de bir şey satmıyor. O zaman kim mağdur oluyor? İşçiler mağdur oluyor. Bir tane kişi mağdur olsun. Binlerce insan mağdur olmasın. Enerji Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelene kadar da buradan ayrılmayacağız."

BAŞARAN AKSU: "MİLLET BURADA"

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da şöyle konuştu:

"Millet burada. Milli irade burada. Milli iradenin temsilcileri burada. Kendi partisine de oy veren arkadaşlar burada. Cumhur İttifakı'na oy veren arkadaşlar burada el kaldırsalar Cumhur İttifakı burada yüzde 90 çıkar. Ama bu dönem vermeyecekler. Geçen dönemde vermediler. ve insanlar ayrılıyorlar. Bu tarz kibirlilikler üzerinden, tepeden bakmalar üzerinden. Yurdun dört bir tarafı böyle. Biz Yozgat'ta, biz Kayseri'de, biz Trabzon'da, biz Gümüşhane'de toplantılar yapılırken işçiler bunu söylüyor. Bu kibir,üstenci insanları aşağı gören çünkü zenginleşmişler. Sebahattin Bey de bunun temsilcisi. Türkiye Maden İş de bunun temsilcisi. Hak İş, Türk-İş, DİSK'in merkezlerini kontrolü altına almışlar. Bunlarla beraber toplumu uyutuyorlar.

"ŞEBEKELER, ELE GEÇİRMİŞLER, O YÜZDEN RAHATLAR"

Sendikacılar para basıyorlar. Sendikacılar zenginleşiyor. Onlar da halka diyorlar ki asgari ücret efendim 28 bin lira. İsyan et kardeşim. Normalde Türk-İş Başkanı masaya bir tane yumruk vursa yanlışlıkla bunlar korkudan o parayı verirler. Ama adam uysal. Adam bu çizgide, bunların izinde. ya da DİSK Başkanı kendini ortalara atsa bu Bakanlığın kapısına yapışsa koca federasyon başkanı. Millet der ki 'Bak birileri bizim için hak arıyor.' ya da Hak-İş Başkanı. Filistin'de 73 bin insan katledildi. Hak-İş'in üyesi sendikalardan ve limanlardan katliam soykırım süresince milyonlarca liralık malzemeler çelik, gıda İsrail'e aktı, İsrail'i beslemek üzere. Tek cümle kurmadılar. 'Filistin'i savunuyoruz, hayır topluyoruz. Filistin halkına...' Kaç kişi katlettiler sen limanı durdurmadın. İşte bu nedenle bu emperyal kapitalist ilişki bu sendikaları elinde işçi sınıfının elinden aldı. İşçiler kendi sendikalarına yönetici seçilemiyorlar asla. Herhangi bir işçi kendi isteğiyle kendi sendikasında yönetici olamaz Türkiye'de. Böyle şebekeler, ele geçirmişler hep beraber. O yüzden rahatlar. O yüzden bu kadar kibirliler.

"MEMLEKETTE HALK ÇIPLAKTIR"

Dolayısıyla eylemimizin sadece buradaki bu çıplak arkadaşlarla ilgili bir sorun değil. Memlekette halk çıplaktır. Bu gerçeklik çıplak bir gerçekliktir. Dolayısıyla bu eylemi yapmamız ve inat etmemizin nedeni de bu çıplaklığı herkesin görmesi, yönetenlerin görmesi, holding merkezlerinin görmesi, bu holding merkezlerinin yüzde 60, 70, 80 vergilendirilmesi ya da kapatılması lazım. Kamunun elinden alınanların geri verilmesi lazım. Bu halkın bu kadar yoksullaştırılarak servet biriktirme işine son verilmesi lazım. Bu arkadaşların haklarının da bir an önce ödenmesi lazım. Bizim de aciliyetlerimiz var. Herkesin aciliyeti var. Çocukları bekliyor. Bir an önce bu paralar ödenecek ve Bakanlık da mutlaka bizimle görüşecek."

İşçilerden Saim Zafer Özdemir de "Bizi oyalıyorlar. Bu sefer kararlı olarak Ankara'dan haklarımızı almadan dönmeyeceğiz" dedi. Diyarbakırlı Murat Çelik de "Bu bir grev değil direniştir, alın teridir. Biz inanmıyoruz. 2024 Kasım ayından beri alacaklarımıza gasp edildi, ödenmiyor. Sebahattin Yıldız herkesi mağdur etti. Bir muhattap bulamıyoruz" diye konuştu.

Sendika Başkanı Gökay Çakır, sendika avukatı ve dört işçiden oluşan heyet, bakanlık ile görüşme talebi için Bakanlığa geçti.

İşçiler, bakanlık önünde oturma eylemine devam ediyor.