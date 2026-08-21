Madencilerin Hak Mücadelesi 12. Günde Sürüyor - Son Dakika
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Madencilerin Hak Mücadelesi 12. Günde Sürüyor

Madencilerin Hak Mücadelesi 12. Günde Sürüyor
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Ankara'da Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan madenciler, alacaklarını isteyerek 'Sadaka değil alın terimiz' diyor. 6 kez gözaltına alınan işçiler, hakları ödenene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Haber: Kadir DEVİR- Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları  eylemlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 12'nci gününde sürdürüyor. Madenci Özhan Yüksel, "Biz alın terimizi istiyoruz. Sadaka istemiyoruz, prim istemiyoruz, promosyon istemiyoruz. Biz çoluğumuza, çocuğumuza rızkımızı götürmek istiyoruz" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi 100 işçi dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sabah karşı serbest bırakılan işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne geldi. Madenciler, "Alparslan Bayraktar çık karşımıza, "Direne direne kazanacağız", "Alparslan Bayraktar insan yemeyiz", ve "Ölmek var dönmek yok" şeklinde sloganları attı.

Madenci Bayram Özküren, yaptığı açıklamada, 14 yıldır madencilik yaptığını belirterek geriye dönük haklarının ödenmediğini söyledi. Özküren, "Sendikalı haklarımız ödenmedi. Primlerimiz ödenmedi. SSK primlerimiz ödenmedi. Şirkete, 'Atama yapalım. Geriye dönük haklar için Çalışma Bakanlığı'ndan rapor gelsin.' dediler. Rapor geldi. Şimdi raporu aleyhlerine olduğu için kabul etmiyorlar. Bizden feragat etmemizi istiyorlar. Biz feragat etmeyeceğiz. Çünkü biz bu zamana kadar feragat ettik. Haklarımızı çaldılar. Maaşlarımızı ödemediler. Haklarımızı sonuna kadar alacağız. Bakanlıksa Bakanlık, valilikse valilik, Çalışma Bakanlığı ise Çalışma Bakanlığı; nereye isterlerse oraya gideceğiz. Hakkımızı almadan geri dönmeyeceğiz" diye konuştu.

Özhan Yüksel isimli madenci ise 14 yıllık madenci olduğunu, nisan ayında başlayan eylemlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim alacağımız var. Nedir bu ya? Bakanlık 12 gündür bizi bekletiyor burada. Biz altı sefer gözaltına alındık. Biz suçlu muyuz? Yeter. Bıktık. Biz gidelim. O zaman derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatalım. Cumhurbaşkanımız demek ki duymuyor. Külliyeye gidelim o zaman biz. Buradan yürüyelim, gidelim. Bu kadar insan, ağustos sıcağında bekliyor. Ne yapalım biz, ne yapalım? Kendimizi mi yakalım? Yola mı atalım? Ne yapalım? Öldürelim mi ya? Benim alacağım var. Ben bu şirketten alacağım. Siz verdiniz bu şirkete burayı. TMSF tarafından siz verdiniz. Niye kamulaştırmıyorsunuz? Üretim yapmayan yerler, stok yapmayan yerler neden kamulaştırılmıyor? 3 bin kişi çalışacak yerde 300 kişi çalışıyor. Siz buraya istihdam sağlayın diye verdiniz bu adama, Yıldızlar SS Holding'e. İstihdam yok. Biz hakkımızı istiyoruz hakkımızı. Biz alın terimizi istiyoruz. Sadaka istemiyoruz, prim istemiyoruz, promosyon istemiyoruz. Biz çoluğumuza, çocuğumuza rızkımızı götürmek istiyoruz."

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise yaptığı açıklamada, "AKP iktidarı döneminde palazlandırılmış bir holding, yağmacı bir holding, gaspçı bir holding pratiği ile karşı karşıyayız" dedi. Şirketin devri sırasında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Biz kefiliz" dediğini ileri süren Aksu, "Şimdi AK Parti vekilleri, yöneticiler dahil hiç kimse kendi yarattıkları bu hilkat garibesine açıktan sahip çıkamıyorlar. Yurdun dört bir tarafında bu adamın işlettiği işletmelerde işçiler maaşlarını alamıyorlar " dedi.

Aksu, Akdağ, Nesco Madencilik işçilerinin 4,5 aydır Yıldızlar SSS Holding'den maaş alamadığını, Şebinkarahisar işçilerinin 4,5 aylık alacağı olduğunu ileri sürdü. Aksu, "Yomra, Nesco Madencilik işçilerinin 2 aylık alacağı ve primleri ödenmemiş. Yine Çanakkale, Nesco Madencilik fiilen kapanmış durumda. Ama işçi arkadaşlar mahkemeleri kazanmış, icra koymuş olmalarına rağmen paralarını alamıyorlar. İşçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istediğini aktaran Aksu, "Antika araç galerisinden tek bir aracı satsa bütün işçilerin parasını ödüyor şahıs. Hayırseverliğinden, işte Çankaya müftüsüyle, öbür müftüyle Kur'an kursu açmakla, cami yaptırmakla ve bunlarla övünmekle de geçinen bir arkadaş, kendi işçisinin hakkını gasp ediyor" diye konuştu.

Aksu, "patron"un pazarlık yapmaya çalıştığını ileri sürerek, "'Ben ücretsiz izinleri ödersem tüm işçilere emsal olur'"  dediğini iddia etti. Aksu, şöyle devam etti:

"17 yıl boyunca on binlerce işçinin kıdemine, ihbarına, emeklilik hakkına çökmüş bir adam bunu itiraf ediyor. Böyle bir yapıyla müdahale etmek devletin işi ya da devlet aradan çekilsin. Biz holdingle işçiler olarak karşı karşıya müdahale etmesin, biz kendi hakkımızı alırız bunlardan.

NTV, Habertürk, CNN; kardeşim, siz nasıl habercilik yapıyorsunuz? Haklar ödendi mi? Sordunuz mu direnen işçilere? Dün gözaltındaydılar hepsi. Nasıl gazetecilik bu? Holding tetikçisi misiniz? Holdingten besleniyor musunuz? Ne demek işçinin ekmeğine kan doğrayacak bir habercilik? Dolayısıyla böyle rezil bir durum var. Holding'ten gelen ne olursa olsun onu basıyorlar. İşçinin yükselen feryadını daha önce de duymadılar, şimdi de duymuyorlar. 13 gündür, altı kez gözaltına alınan, 4 gün mevcutlu tutulan maden işçisini tek satır görmüyorlar. Bu gazetecilik, habercilik değil. Bu, halkı manipüle etmek, halka yalan bilgi yayma suçu işlemek.

'Türkiye geleceğe hazır', diyorsunuz. Bu mu hazırlık? Maden işçisini altı kez gözaltına aldırmak mı hazırlık? Maden işçisinin 2022-2023-2024-2025-2026 periyodik ve sistematik olarak, Çalışma Bakanlıkları orada dururken onların gözü önünde haklarına çöken bir holdingi korumak mı? Periyodik olarak işçi hakkına çökerek sermaye biriktiren bir holding pratiğini devlet sahiplenir mi? Bizi gözaltına alıyor. Üç bakan yardımcısı kayıp. Kimseye bir şey yaptığı da yok madencinin. Hiç polis olmasa da burada aynı pozisyonu sürdürür. Onu da biliyor emniyet yetkilileri. Ama şunu düşünüyorlar, Valiler, kaymakamlar, bürokrasi, yargıç, hakim, savcı holdinglerden korkuyorlar. Çünkü onların hışmını üzerlerine çekerse yükselemeyeceğini, sürüleceğini düşünüyor. Devlet böyle yönetiliyor."

Başaran Aksu, Elazığ Maden ve Doruk Madencilik işçilerinin bir bölümünün alacaklarının ödendiğini, ancak çok sayıda işçinin hala ücretsiz izin, kıdem, ihbar ve sigorta primleri gibi haklarını alamadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TRT Tabii, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerin Hak Mücadelesi 12. Günde Sürüyor - Son Dakika

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