 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Madrid'de Filistin'e Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Madrid'de Filistin'e Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak derhal ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Yürüyüşte Filistin bayrakları taşınırken, İsrail'e boykot ve soykırım karşıtı sloganlar atıldı. Manifestoda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, soykırıma son vermesi, ambargoların kaldırılması ve ekonomik yaptırımlar istendi. Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm ilişkileri kesmesi talep edildi.

Madrid\'de Filistin\'e Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü
27.01.2024 - 20:25,
Abone Ol

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma "derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

"Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi" adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos'un da aralarında olduğu İspanya'nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid'e geldi.

"Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.

Okunan manifestoda "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.

Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi.

Filistin halkının, "sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu" vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.

Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra'nın da olduğu, İspanya'daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.

Turizm fuarındaki İsrail standı önünde eylem

Diğer yandan Madrid'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'daki İsrail standı önünde eylem yapıldı.

Bir grup İspanyol, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen sivil Filistinlilerin fotoğraflarını gösterip, İsrail'i soykırımla suçlayan sloganlar attı.

Fuarın ilk gününden itibaren stant çevresinde bulunan İsrailli güvenlik görevlileri eyleme müdahale etmeye çalışsa da göstericiler sloganlarını attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İspanya, İsrail, Madrid, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Filistin'e Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu

Son Dakika
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Madrid'de Filistin'e Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement